馬查多赴白宮贈諾貝爾和平獎獎章 美官員證實川普擬笑納

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普15日在白宮橢圓辦公室會見委內瑞拉反對派領導人馬查多，並接受她贈送的諾貝爾和平獎獎章。路透

委內瑞拉反對派領袖馬查多（María Corina Machado）15日前往白宮，拜會美國總統唐納川普。她向媒體表示，已在白宮一場私人會面中，將自己的諾貝爾和平獎獎章獻給川普。一名白宮官員證實，川普打算把獎章留下來。

路透報導，馬查多此舉被視為試圖影響川普對委內瑞拉未來政治走向的判斷與布局。川普晚間也在「真實社群」發文，對馬查多的舉動表示謝意。

川普的貼文寫道：「今天能夠會見來自委內瑞拉的瑪麗亞．科里納．馬查多，對我而言是莫大的榮幸。她是一位了不起的女性，經歷了許多艱辛。瑪麗亞將她的諾貝爾和平獎獎章贈予我，以表彰我所做的工作。這是一項充滿相互尊重的美好舉動。謝謝你，瑪麗亞！」

馬查多則形容這次會面「非常出色」，並表示這份禮物是為了肯定她所認為川普對委內瑞拉人民自由所做出的承諾。不過，儘管馬查多將獎章贈予川普，該獎項榮譽仍屬於她本人。挪威諾貝爾研究所也已重申，諾貝爾獎頭銜不可轉讓、共享或撤銷。

川普長期以來多次表達對諾貝爾和平獎的興趣，不時將其與自身外交成就相提並論，14日接受路透訪問時，也被問及是否希望馬查多將獎項送給他。對此，川普回答：「不，我沒那樣說。她贏得了諾貝爾和平獎。」

川普與馬查多的午餐會面歷時一個多小時，這也是兩人首次親自會面。不過，在會面進行期間，白宮發言人李維特表示，川普雖然一直期待與馬查多見面，但仍堅持自己的「現實」評估，認為馬查多目前尚未具備在短期內領導委內瑞拉所需的支持。

