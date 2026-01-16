阻漲電價大作戰！白宮今天辦活動 讓科技業者承擔更多電力成本

為化解民眾對於資料中心用電推升電價的憂慮，美國總統川普16日將在白宮舉行活動，將與多州州長簽屬電價協議，包括要求美國電網營運商龍頭進行電力拍賣，並迫使資料中心營運商負擔更高的擴張電網成本。

彭博資訊、路透、英國金融時報（FT）及華爾街日報（WSJ）報導，資料中心建設迅速擴張的賓州、俄亥俄州及維吉尼亞州等13個州的州長，16日將造訪白宮，與川普政府的國家能源主導委員會（NEDC）簽署「原則聲明」，希望抑制電費上漲。

當局將包括要求為美國東北部與中西部民眾服務的電網營運商PJM，舉行一場可信的電力拍賣會，由科技業者競標新發電量的15年合約。這些合約可能用於支持興建成本約150億美元的眾多核電廠，讓科技業者不論是否有用到這些電力，都要付費。

這項協議也將要求對PJM未來兩年的發電容量拍賣價格設定上限，以確保在尖峰時段有足夠的發電資產，PJM也將加快發電廠互聯，以確保PJM有足夠能力滿足激增的電力需求。

為了平抑物價以平息民怨，川普政府也希望化解對於資料中心幫助推升電費的選民反彈。美國能源資訊局（EIA）數據顯示，美國住宅電價從去年1月來已上漲13%，助長民眾的負擔能力壓力，並衝擊共和黨今年期中選舉的選情。

各州州長辦公室和白宮的代表並未回應置評請求，PJM則沒有出席這場會議的計畫。