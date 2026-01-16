川普宣告和平理事會成立 加薩計畫邁入新階段

快訊

中央社／ 華盛頓15日綜合外電報導

美國總統川普今天宣布加薩走廊（Gaza Strip）「和平理事會」（Board of Peace）成立，這是美國支持終結加薩走廊戰火計畫第2階段關鍵部分。

法新社報導，川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文說：「我非常榮幸地宣布『和平理事會』已成立。」他還說成員名單將「很快」公布。

川普說：「我可以肯定地說，這是歷來最偉大、最具聲望的理事會。」

此外，不久前才宣布成立的巴勒斯坦15人技術官僚委員會負責管理戰後加薩的日常治理。這個委員會將在和平理事會的監督下運作，川普擔任和平理事會主席。

路透社提到，川普今天表示，他支持加薩「新任命的巴勒斯坦技術官僚政府」。

他在「真實社群」上寫道：「身為和平理事會主席，我支持新任命的巴勒斯坦技術官僚政府，即加薩國家行政委員會（National Committee for theAdministration of Gaza）在理事會高級代表協助下於加薩過渡期間執政。這些巴勒斯坦領袖堅定不移致力於和平的未來！」

這項加薩計畫也要求部署一支國際穩定部隊，協助維持加薩走廊安全，並訓練經過審查的巴勒斯坦警隊。

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）政治局成員奈姆（Bassem Naim）今天在聲明中表示：「現在球在調解方、美國擔保人與國際社會手中，他們應賦予這個委員會權力。」

美國支持的加薩和平計畫最初在去年10月10日生效，促使所有被哈瑪斯扣押的人質獲釋以及加薩停火。目前邁入第2階段，但仍有問題懸而未決。

哈瑪斯治下加薩衛生部先前說，自停火協議表面上生效以來，以色列軍隊行動造成451人死亡。

對巴勒斯坦方面來說，核心問題仍是以色列從加薩全面撤軍，這一步驟包含在計畫架構中，但未公布詳細的時間表。

與此同時，哈瑪斯拒絕公開承諾全面解除武裝，而以色列堅持這項要求不容談判。

