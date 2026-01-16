美國要「染指」冰島成第52州？川普提名準大使為私下玩笑道歉

美國總統川普曾公開表示，希望加拿大成為美國「第51個州」，並正尋求接管丹麥屬地格陵蘭島，而他近日提名的冰島大使、前聯邦眾議員朗恩（Billy Long）則被爆料，曾私下與昔日同僚開玩笑，稱冰島將成為美國「第52州」，而自己將出任州長。朗恩事後已為此道歉，但已有數千冰島人簽署請願書、表達憤怒。

衛報與Politico報導，朗恩曾連任六屆眾議員，並於2025年短暫擔任美國國稅局（IRS）局長，本周稍早回到眾議院拜訪昔日同事。Politico在晨間電子報寫道，記者「聽說」朗恩14日晚間在議場與其他眾議員交談時打趣表示，「冰島將成為第52個州，而他將擔任州長」。

冰島方面反應迅速。冰島外交部在致衛報的聲明中表示，已聯繫駐冰島的美國大使館，「以查證所謂言論的真實性」。

在一份呼籲冰島外交部長古納斯多蒂爾（Katrín Gunnarsdóttir）拒絕朗恩出任駐冰島大使的請願書中，批評者表示，朗恩的言論「或許是玩笑」，但「對冰島和冰島人民而言仍屬冒犯。冰島人民曾不得不為自由而戰，且一直都是美國的朋友」，並支持呼籲美國「提名另一位對冰島及冰島人民展現更多尊重的人」。

請願書發起後短短數小時內，連署人數已突破3200人。朗恩15日接受當地媒體《今日北極》（Arctic Today）採訪時，為相關言論公開致歉。他表示，當時是在玩笑氣氛下發言，起因是現場有人拿川普任命的美國格陵蘭特使蘭德利（Jeff Landry）開玩笑。

朗恩向記者表示：「那不是認真的，我當時和一些三年未見的人在一起，大家先是開玩笑說蘭德利要當格陵蘭州長，接著又開始拿我開玩笑。如果有人因此感到冒犯，我在此道歉。」

他也表示理解為何相關言論會引發反彈，但仍強調不應嚴肅解讀，不應被嚴肅看待。他說：「我道歉，這是我唯一的評論；我期待與冰島人民合作，也很抱歉這番話被如此解讀。我當時是和一群朋友在一起，完全不是認真的。」