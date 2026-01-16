盧特尼克談台美協議：「川普任內」要把台灣半導體供應鏈四成搬到美國

美國商務部15日宣布，美國與台灣達成長期尋求的貿易協議，台灣輸美商品的關稅稅率將降至15%，台灣半導體公司則為其在美國的營運加碼5000億美元（約台幣16兆元）資金。商務部長盧特尼克接受CNBC專訪時表示，目標是在美國總統川普任內，將台灣整體供應鏈與產能的40%轉移至美國本土。

盧特尼克指出，台灣方面主要做出兩項承諾，其中2500億美元直接來自企業投資，另有2500億美元由政府提供，作為協助中小型企業赴美設廠、並一併帶動整體供應鏈轉移到美國。

他說：「我們會把這一切都帶過來，讓我們在半導體製造能力上實現自給自足。這正是川普說過他要做的事情，而他現在正在實踐。2500億加上2500億，這就是川普運作的規模。」

被問及5000億美元其中很大一部分顯然會投向台積電的亞利桑那州廠區，是否預期還會有其他投資時，盧特尼克解釋，美方已給予台灣1000億美元的抵免額，因為台積電在2025年與川普政府合作投入1000億美元，這1000億美元計入2500億美元之中。他表示，預期台積電的投資規模將會「巨大、更龐大」，並指出已有報導稱台積電在美國的規模可能會翻倍，但「這是台積電的部分，我們還有半導體供應鏈的其餘部分」。

盧特尼克進一步指出，所有相關零組件與配套產業都必須進駐美國，未來將有數百家公司落腳美國，並興建大型半導體工業園區。他說：「我們要把半導體帶回美國。這正是這項計畫的意義所在，這5000億美元是一筆首付款，用來把半導體帶回美國。」

主持人隨後追問，美方不僅獲得台積電及其相關企業、以及台灣政府所承諾的半導體投資，且投資布局將橫跨全美；相對地，台灣輸美關稅可望由20%降至15%，部分品項如飛機零件或部分學名藥甚至可享零關稅待遇，「這是否就是台灣將獲得、並希望在國內宣傳的『贏面』？」

對此，盧特尼克回答，這項協議涵蓋多個層面，包括整體關稅由20%降至15%，學名藥、飛機零件等特定品項享有免關稅待遇，「我們對這些項目非常通融，因為我們希望這些東西能免關稅進口；此外，對於我們本地不生產、且在一定程度上需要進口的天然資源，也不會徵收關稅。」

話鋒一轉，盧特尼克再次聚焦半導體議題。他指出：「規則是，如果他們承諾在美國建廠，就可以在建廠期間免關稅進口半導體，這是專門給他們的待遇。只要商務部批准他們的計畫，他們就可以在美國建設期間，進口相當於其建廠產能2.5倍數量的半導體。也就是說，如果他們預計在美國生產100萬片晶圓，就可以在建設期間進口250萬片晶圓。」

他強調：「目標是把台灣整個供應鏈與產能的40%轉移到美國美國本土。這就是目標。在川普總統任期內，這件事現在正全面啟動中，就是現在。我們即將動工，將在這裡建設。這些人已經承諾，要努力建立這套完整的基礎設施。」