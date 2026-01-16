快訊

經典賽／就算退休也要投！克蕭加入美國隊 生涯首度參戰WBC圓夢

台美關稅拍板！15%不疊加、232條款最惠國待遇、對美投資5000億美元

2026赤馬年易生動盪 命理師曝「1招」化煞破病符

川普白宮會馬查多 是否接受諾貝爾和平獎章引發關注

中央社／ 華盛頓15日綜合外電報導
委內瑞拉反對派領袖馬查多(中)。 美聯社
委內瑞拉反對派領袖馬查多(中)。 美聯社

委內瑞拉反對派領袖馬查多（María Corina Machado）向媒體表示，她今天在白宮一場私人會面中，將自己的諾貝爾和平獎獎章獻予美國總統川普，但未說明川普是否接受。

英國廣播公司（BBC）報導，馬查多與川普會面後表示：「我認為今天對我們委內瑞拉人來說是歷史性的一天。」這也是兩人首次面對面會談。

美軍在卡拉卡斯（Caracas）抓捕馬杜洛（NicolásMaduro）之後數週內，川普並未表態支持馬查多為委內瑞拉新的領導人。馬查多陣營宣稱在2024年高度爭議的選舉中獲勝。

川普選擇與委內瑞拉臨時總統羅德里格斯（DelcyRodríguez）往來，羅德里格斯在馬杜洛執政時擔任副總統。

馬查多離開白宮後，向聚集在大門外的支持者發表談話。美聯社報導，她以西班牙語表示：「我們可以指望川普總統。」

馬查多隨後以英語對記者說，「我將諾貝爾和平獎獎章獻予美國總統」，稱這是「對他為了我們自由所做出承諾的肯定」。

目前還不清楚川普是否接受了這個獎章。

川普常公開表達自己渴望獲得諾貝爾和平獎，當這個獎項頒給馬查多且她去年決定接受此榮譽時，川普表達過不滿。

馬查多上週表示會與川普分享這項榮譽，但諾貝爾委員會隨後澄清，這個獎項不可轉讓。

馬查多 川普 諾貝爾

延伸閱讀

川普發言緩解伊朗供應疑慮 國際油價挫逾4%

白宮：伊朗遭川普施壓 暫停處決800名抗議者

川普攻擊Fed 華爾街緊張

川普對特定晶片抽佣 為232條款擴大課徵範圍留伏筆

相關新聞

盧特尼克談台美協議：「川普任內」要把台灣半導體供應鏈四成搬到美國

美國商務部15日宣布，美國與台灣達成長期尋求的貿易協議，台灣輸美商品的關稅稅率將降至15%，台灣半導體公司則為其在美國的...

川普白宮會馬查多 是否接受諾貝爾和平獎章引發關注

委內瑞拉反對派領袖馬查多（María Corina Machado）向媒體表示，她今天在白宮一場私人會面中，將自己的諾貝...

路透民調：僅17%美國人支持取得格陵蘭 2黨多數反對武力併吞

美國總統川普一直積極表態要取得格陵蘭，並說這對國家安全非常重要。然而，路透／益普索12、13日進行的民調顯示，僅17%美...

川普強硬掃蕩移民 路透民調：共和黨支持者看法呈現兩極

美國一名地方倡議人士在移民掃蕩行動中被擊斃後，路透社/益普索民調發現，對於聯邦移民機構探員是否應更努力避免傷害民眾，美國...

動盪升溫…川普受訪談伊朗前王儲：人很好但不知能否獲國內支持掌權

伊朗近日鎮壓反政府抗議，據稱已造成成千上萬人喪生。美國總統川普一再威脅要介入伊朗並支援抗議者，但他14日接受路透白宮記者...

因醫療撤離國際太空站 4名太空人返回地球濺落太平洋

美國太空總署（NASA）日前表示，國際太空站（ISS）一名太空人出現健康問題，4名組員任務提前一個月結束並返回地球。這是...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。