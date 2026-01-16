美國商務部：美台達成貿易協議！ 台灣半導體公司加碼對美投資16兆元

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
美國商務部長盧特尼克。路透
美國商務部長盧特尼克。路透

美國商務部15日宣布，美國與台灣達成1項長期尋求的貿易協議。該協議將讓台灣輸美商品的關稅稅率降至15%，並使台灣半導體公司為其在美國的營運加碼5000億美元（約台幣16兆元）資金。

美國商務部說，美台貿易協議將驅動美國半導體業的「大規模回流」。

根據白宮準備15日宣布的美台貿易協議條款，台灣輸美商品的關稅，將從此前的20%，降至和去年達成的美日貿易協議及美韓貿易協議相同水準（15％）。

台灣科技業也將承諾直接投資至少2500億美元，以擴大在美國的先進半導體、能源及人工智慧（AI）營運。台灣還同意為了進一步投資美國半導體供應鏈，提供2500億美元的信用擔保。

白宮概述美台貿易協議的聲明並未明確提及台積電，但上述安排顯然暗指這家全球首屈一指的AI晶片製造商。

美台貿易協議消弭台美間的1大爭點。數月以來，台灣官員一直表示接近達成協議，但始終沒實現。在1支由幾位台灣最高階官員組成的代表團訪問華府，和幾位美國總統川普的代表敲定最終該協議後不久，該協議就對外宣布。

美台貿易協議的架構也規定，台灣輸美汽車零組件、木材、木料與木製品徵收的特定產業關稅上限為15%。根據上述聲明，台灣製的輸美學名藥將免徵進口稅。

另外，台灣半導體將獲未來的關稅減免。台灣半導體公司在美國建廠期間，將能免關稅進口相當於現有產能2.5倍的產品；完工後，免關稅上限則降至1.5倍。

