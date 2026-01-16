快訊

台美關稅拍板！15%不疊加、232條款最惠國待遇、對美投資5000億美元

美國商務部：美台達成貿易協議！ 台灣半導體公司加碼對美投資16兆元

涉操縱美大學及中國職籃比賽 20人遭起訴

中央社／ 紐約15日綜合外電報導

根據今天公布的起訴書，賓州聯邦檢察官指控20人涉嫌操縱大學籃球及中國職業籃球比賽的賭盤。這是美國合法運動博彩日益盛行背景下，最新一起指控運動員作弊的案件。

路透社報導，這份長達70頁的起訴書點名10多名前大學與職籃球員，以及先前因涉及大規模美國職籃NBA操盤案而被起訴的2名運動博弈圈的網紅。他們面臨體育賽事賄賂、電信詐欺以及共謀罪等指控。

費城聯邦檢察官指控，這起操盤計畫始於2022年，當時幾名被告開始招攬並賄賂中國男子籃球職業聯賽（CBA）球員，要求他們在比賽中故意表現不佳，以確保對其球隊所下的特定賭注能夠獲利。

檢察官指出，這項操盤計畫在2023至2024賽季擴大到美國大學籃球，被告收買球員以操縱賽果，確保球隊最終勝分低於讓分盤所設定的預期門檻。

檢察官表示，合法運動博彩的快速普及，使操盤者能透過分散下注的方式規避監管機構追查。

兩名被告、體育博彩網紅韓能（Shane Hennen）與費爾利（Marves Fairley），曾於去年10月與邁阿密熱火球員羅齊爾（Terry Rozier）及前克里夫蘭騎士後衛瓊斯（Damon Jones）一起，被控利用內部資訊，包括未公開的球員健康報告，操縱NBA比賽賭盤。4人在該案中均表示不認罪。

這些指控在布魯克林聯邦法院公布，同時還有另一宗相關案件，涉及10多名被告，包括波特蘭拓荒者隊總教練、NBA名人堂球星畢拉普斯（ChaunceyBillups）。他被指控涉嫌利用高科技設備，操縱非法撲克牌賭局。畢拉普斯及其共同被告均表示不認罪。

運動 檢察官 美國

延伸閱讀

考生注意！大學學測周六登場 16日下午2至4時開放看考場

政大推「鮮修」數位課程 23門大學課程開放高中生提前選讀

大學學測後天登場 新北開放部分考場周邊紅線臨停方便家長接送

女助理傳清涼照...大學教授辦公室藏壯陽藥 妻子求償卻敗訴

相關新聞

路透民調：僅17%美國人支持取得格陵蘭 2黨多數反對武力併吞

美國總統川普一直積極表態要取得格陵蘭，並說這對國家安全非常重要。然而，路透／益普索12、13日進行的民調顯示，僅17%美...

川普強硬掃蕩移民 路透民調：共和黨支持者看法呈現兩極

美國一名地方倡議人士在移民掃蕩行動中被擊斃後，路透社/益普索民調發現，對於聯邦移民機構探員是否應更努力避免傷害民眾，美國...

動盪升溫…川普受訪談伊朗前王儲：人很好但不知能否獲國內支持掌權

伊朗近日鎮壓反政府抗議，據稱已造成成千上萬人喪生。美國總統川普一再威脅要介入伊朗並支援抗議者，但他14日接受路透白宮記者...

因醫療撤離國際太空站 4名太空人返回地球濺落太平洋

美國太空總署（NASA）日前表示，國際太空站（ISS）一名太空人出現健康問題，4名組員任務提前一個月結束並返回地球。這是...

2026年2月美國移民排期公布 大多數類別原地踏步

美國國務院14日公布2026年2月移民排期，其中親屬移民中批准日排期原地踏步。但遞件申請排期方面，中國出生永久居民的配偶...

亞裔住哪裡？ICE挨家挨戶盤查嚇壞民眾

隨著美國副總統范斯(JD Vance)先前承諾的「挨家挨戶」移民暨海關執法局(ICE)突襲行動逐步落實，有主流媒體指出，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。