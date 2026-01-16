明尼蘇達州抗議升溫 川普揚言動用暴亂法

美國總統川普今天揚言將動用一項緊急法律，允許在國內部署軍隊。目前明尼蘇達州因上週聯邦探員槍殺一名女子引發的抗議，局勢正陷入動盪。

法新社報導，隨著這個民主黨鐵票倉又發生一起聯邦探員開槍擊傷平民事件，局勢在夜間進一步升溫，並爆發更多抗議活動。

川普在他的社群平台「真實社群」（Truth Social）上作出回應，再度揚言將動用「暴亂法」（Insurrection Act）。這是一項19世紀制定的法律，允許總統為了執法目的部署軍隊，鎮壓被視為叛亂的動亂。該法已超過30年未曾使用。

近幾個月來，川普對群眾抗議，以及法院裁決阻止他為推動強勢非法移民掃蕩而部署國民兵感到憤怒，數度威脅將祭出「暴亂法」。

儘管川普強力推行被指責為威權式權力擴張的施政方針，並多次引發以「無王」為口號的大規模抗爭，但迄今為止，他仍未真正訴諸該法律。

川普在社群媒體上發文表示：「如果明尼蘇達州那些腐敗的政客不遵守法律、不阻止職業煽動者和叛亂分子攻擊那些只是想做好本分的ICE愛國者，我將啟動『暴亂法』，並迅速終結這個曾經偉大的州境內的荒唐亂象。」

美國國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）在白宮外對記者發表談話時，拒絕透露她是否認為川普應該動用「暴亂法」。

諾姆說：「我認為總統未來有這個機會。這是他的憲法權利，是否要行使這項權力由他決定。」當被問到川普是否可能採取這項重大行動時，她回答：「我不知道。」