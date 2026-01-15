快訊

路透民調：僅17%美國人支持取得格陵蘭 2黨多數反對武力併吞

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
美國總統川普。路透
美國總統川普一直積極表態要取得格陵蘭，並說這對國家安全非常重要。然而，路透／益普索12、13日進行的民調顯示，僅17%美國人支持取得格陵蘭，而民主黨共和黨大多數人都反對武力併吞格陵蘭。

這項民調指出，美國民眾普遍憂心川普因格陵蘭議題威脅北約盟國丹麥。格陵蘭幾世紀來一直是丹麥的自治領土。

路透這項民調針對全美1217名成人進行調查，抽樣誤差約3個百分點。結果顯示，約47%的受訪者不同意美國取得格陵蘭，35%回答不確定，支持者僅17%。

對於是否同意美國使用武力併吞格陵蘭，民調顯示僅4%的受訪者認為這是好主意，多達71%的人不同意，25%回答不確定。共和黨人方面僅8%的人認同，多達60%不同意，32%回答不確定。民主黨人則是幾乎沒有人認同武力併吞格陵蘭，89%不同意，10%回答不確定。

民調也詢問受訪者，是否憂心美國試圖拿下格陵蘭會損害與北約及歐洲國家的關係，66%受訪者表示憂心，31%表示不擔心。共和黨人方面40%表示憂心，58%不憂心。民主黨人則有91%表示憂心，9%不憂心。

