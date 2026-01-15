川普強硬掃蕩移民 路透民調：共和黨支持者看法呈現兩極

美國一名地方倡議人士在移民掃蕩行動中被擊斃後，路透社/益普索民調發現，對於聯邦移民機構探員是否應更努力避免傷害民眾，美國總統川普的共和黨支持者看法分歧。

路透社報導，儘管95%共和黨人持續認可川普（Donald Trump）身為總統的表現，本月12日及13日進行的最新民調顯示，眾多川普支持者對政府強硬的移民執法方式持保留態度。

這份民調發現，美國民眾對川普處理移民方式的支持度，已降至他一年前重返白宮以來的最低點。

受訪者被問到，他們認為「移民機構探員應優先避免傷害民眾，即便這會減少被捕人數」，或者探員應該「願意動用武力執法，即便得冒造成嚴重傷亡的風險」。

約有59%共和黨支持者傾向以逮捕為優先的政策，即使可能造成傷害；另有39%認為探員應以減少傷害為重，就算這意味著逮捕人數降低。

民主黨支持者則意見一致，高達96%注重避免傷害，僅4%主張移民機構探員應著重逮捕。少數受訪者未回答這個問題。

此外，美國民眾密切關注這類議題，路透社/益普索（Reuters/Ipsos）民調顯示，9成美國民眾至少略知37歲女子古德（Renee Good）本月7日在明尼阿波利斯（Minneapolis）遭移民暨海關執法局（ICE）探員擊斃。

在最新民調中，川普的整體支持度降至41%，較本月稍早執行的民調下滑1個百分點；其移民政策的支持度則跌至40%新低，在去年12月的前一次調查中則是41%。

儘管有所衰退，川普移民政策的支持度仍高於民主黨籍前總統拜登（Joe Biden）自2021年至2025年大部分執政期間的民調。