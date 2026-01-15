動盪升溫…川普受訪談伊朗前王儲：人很好但不知能否獲國內支持掌權
伊朗近日鎮壓反政府抗議，據稱已造成成千上萬人喪生。美國總統川普一再威脅要介入伊朗並支援抗議者，但他14日接受路透白宮記者霍蘭德（Steve Holland）獨家專訪時，似乎不願全力支持伊朗前王儲芮沙．巴勒維。川普表示，巴勒維「看起來人很好」，但懷疑他能否獲得伊朗國內支持並最終掌權。
川普說：「巴勒維看起來人很好，但我不知道他在自己的國家表現會如何？而且我們確實還沒走到那個階段。我不知道他的國家是否會接受他的領導，但若伊朗民眾接受，我也樂見其成。」
路透指出，川普的言論質疑巴勒維領導伊朗能力，他上周就曾表示目前沒有和巴勒維會面計畫。
除了談到巴勒維，川普受訪時也說伊朗神權政府可能垮台，指責烏克蘭總統澤倫斯基導致俄烏戰爭談判陷入僵局，並駁斥共和黨人對司法部調查聯準會主席鮑爾的批評。
