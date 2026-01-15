川普談聯準會、俄烏、伊朗 路透專訪重點一次看

美國總統川普（Donald Trump）今天在白宮橢圓辦公室接受路透社專訪，談及聯準會、俄烏戰爭、伊朗、委內瑞拉等議題。以下是部分重點：

● 撤換鮑爾？川普：無此打算

川普主張，在美國聯邦準備理事會（Fed）決策上，「總統應該有話語權」。他說他「靠做生意賺了很多錢」，所以自認比聯準會主席鮑爾（JeromePowell）懂更多 。

被問及是否會撤換鮑爾時，川普說：「我沒有這樣的打算。」

鑒於司法部的相關調查引發部分共和黨聯邦參議員反彈，川普表示：「我不在乎，沒什麼好說的。他們應該要有忠誠度。這就是我的想法。」

談到下一任聯準會主席的人選時，他表示：「有兩位凱文（Kevins）都很優秀…還有其他一些不錯的人，但我會在接下來幾週內宣布。」

川普口中的兩位凱文，分別是白宮國家經濟會議（National Economic Council）主席凱文．哈塞特（Kevin Hassett）和前聯準會理事凱文．華許（KevinWarsh）。

● 俄烏和平協議卡關 問題在澤倫斯基

談及與俄羅斯達成協議，終止其在烏克蘭的戰爭時，川普表示：「我們得讓（烏國總統）澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）同意。」

被問到是否支持美國透過情報分享等方式提供烏克蘭安全保障時，川普說：「如果能有所斬獲，我們會協助。現在烏克蘭和俄羅斯每個月加起來損失3萬名士兵。現在歐洲也會在這方面協助我們。」

談及俄國總統普丁（Vladimir Putin），川普表示：「我認為他準備好達成協議。我覺得烏克蘭反而還沒準備好。」

當被問及卡關原因時，川普回應：「澤倫斯基。」

● 伊朗情勢 談誰是接班人還為之過早

伊朗12月底爆發抗議，最初是抗議貨幣貶值，目前已擴大為更廣泛的示威，甚至出現推翻神權政體的訴求。

川普今天表示，伊朗反對派人士芮沙．巴勒維（Reza Pahlavi）「看起來人很好」，但對他是否能在伊朗內部獲得足夠支持，最終接掌大位，仍感到不確定。

川普進一步表示，「他看起來人很不錯，但我不知道他在國內會有什麼表現。我們其實還沒看到那個階段，我們正在評估很多事情，但現在還太早，還言之過早。我也不清楚他與國內的關係如何。」

川普說：「我不知道他的國家會不會接受他的領導，如果他們可以接受，當然沒問題。」他並補充尚未與芮沙談過話。

芮沙．巴勒維是已故伊朗國王巴勒維（MohammadReza Pahlavi）之子。1979年，伊朗爆發伊斯蘭革命，推翻與美國友好的巴勒維政權，巴勒維出走，原本流亡海外的穆斯林領袖何梅尼（Ayatollah RuhollahKhomeini）則返國掌權。在美國受教育的巴勒維之子芮沙至今流亡海外。

● 馬查多的諾貝爾和平獎 川普：是她贏的

川普預計15日在白宮會見委內瑞拉反對派領袖、諾貝爾和平獎得主馬查多（Maria Corina Machado）。

對此，川普告訴路透社說：「我想我們就是單純聊聊。我還沒見過她，她是個很棒的女性。我想我們就是談一些基本的。」

被問到是否希望馬查多將她的諾貝爾和平獎轉贈給他時，川普說：「沒有，我沒這麼說。她得了諾貝爾和平獎。」

如果她帶來獎項呢？川普回應：「我聽說會這樣，不過我不確定，但不該由我來說。」

美國特種部隊1月3日發動行動逮捕馬杜洛（NicolasMaduro），並將他押送至美國接受毒品相關指控的審判。川普之後表態支持由馬杜洛昔日的副手羅德里格斯（Delcy Rodriguez）接掌政權，並於今天與對方進行了「非常好的交談」。

川普同時認為羅德里格斯「總有一天」會訪美，他自己「也會去他們的國家」。

● 期中選舉 川普審慎樂觀

至於即將於11月登場的期中選舉，川普說，共和黨應該會有好表現，「但如果從過去經驗來看，過去65年來只有3位總統勝選，不管正確數字是多少。那數字實在太誇張，對吧？即便他們的總統任期很成功，但好像還是有個難以打破的選戰門檻存在。」

美國期中選舉將於11月3日登場，聯邦眾議院435席將全面重選，聯邦參議院100席次有35席進行改選。選舉將左右國會兩黨多數黨歸屬，對共和黨籍川普接下來總統任期產生重大影響。

● 古巴是否垮台 川普：或許吧

被問及美國在委內瑞拉採取軍事行動後，古巴政權是否更有可能垮台時，川普說：「或許吧，我認為是。」

川普補充：「因為他們現在拿不到委內瑞拉的錢了。他們拿不到錢，拿不到油，拿不到黃金，都被切斷了。所以你知道，他們垮台的機率更高了。」