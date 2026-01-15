快訊

政院證實 鄭麗君、楊珍妮赴美第六輪關稅實體磋商 會後宣布共識內容

救不了委、伊鐵桿盟友 中國全球強權實力受考驗

台灣鯛銷美大減30% 嘉南產區「價崩砍半」爆發滯銷危機

川普稱美國需要格陵蘭、丹麥無力保護 三方會談未解「根本分歧」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普14日在白宮橢圓辦公室受訪。美聯社
美國總統川普14日在白宮橢圓辦公室受訪。美聯社

美國總統川普在美國、丹麥格陵蘭官員14日舉行一場高風險會談後重申，美國「需要格陵蘭」，且不能指望丹麥保護這塊丹麥的海外屬地。至於格陵蘭未來的治理安排，他僅表示「總會有辦法」，顯示三方對該島政治前途的看法仍存在根本分歧。

衛報報導，川普在橢圓辦公室對記者說：「格陵蘭對國家安全非常重要，對丹麥也是一樣。問題是，如果俄羅斯或中國想佔領格陵蘭，丹麥根本做不了什麼，但我們什麼都做得到。你們上周在委內瑞拉就已經看到了。」

丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Løkke Rasmussen）當天稍早指出，川普仍一心想「征服」格陵蘭，與美方官員的會談未能解決一項「根本性分歧」，也導致華府與同為北約盟友的丹麥關係出現前所未有的緊張。他在晚間強調，美國「絕對沒有必要」奪取格陵蘭。

他說：「我們未能成功改變美國的立場。很明顯，總統抱持著征服格陵蘭的想法。我們也表達得非常、非常清楚，這並不符合王國的利益。」並敦促華府就格陵蘭議題展開「尊重」的合作。

報導指出，這場圍繞川普要求接管格陵蘭的會談在華府舉行，歷時近一小時。拉斯穆森與格陵蘭外交部長莫茨費爾特（Vivian Motzfeldt）原擬與美國國務卿魯比歐會談，但在副總統范斯要求出席並主持後，會議地點改至白宮。部分觀察人士憂心，這可能是一場對丹麥施壓、要求割讓領土的安排。

儘管丹麥國防部長波爾森（Troels Lund Poulsen）表示，丹麥將在格陵蘭部署「更永久」、且規模更大的駐軍，並形容美國動武奪取該地「高度屬於假設」，但白宮在談判期間仍持續於社群媒體上攻擊丹麥，發布一張狗拉雪橇分別朝向美國或俄羅斯與中國前進的圖片，並寫道：「格陵蘭人，你要走哪條路？」川普先前亦曾嘲諷丹麥對格陵蘭的防衛僅剩「兩輛狗拉雪橇」。

在川普持續要求接管格陵蘭的情況下，美國與丹麥雙方確實同意成立一個工作小組，討論解決分歧的方法。拉斯穆森與莫茨費爾特會後受訪時表示：「在我們看來，該小組應專注於如何解決美國的安全疑慮，同時尊重丹麥王國的底線。」

格陵蘭 丹麥 美國

延伸閱讀

反制川普覬覦野心 格陵蘭：將有更多北約部隊進駐

川普：丹麥無法阻止中俄占領格陵蘭 美國有能力做到

川普與委國臨時總統首通話 討論石油貿易與國安

好讀周報／美法庭首次審外國領袖！川普下令襲委國擒馬杜洛 押回紐約

相關新聞

伊朗外長證實「無計畫處決示威者」 將抗議流血歸咎以色列陰謀

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi ）14日晚間接受福斯新聞主播拜爾（Brett Baier）專訪時，駁斥...

川普稱美國需要格陵蘭、丹麥無力保護 三方會談未解「根本分歧」

美國總統川普在美國、丹麥與格陵蘭官員14日舉行一場高風險會談後重申，美國「需要格陵蘭」，且不能指望丹麥保護這塊丹麥的海外...

美國國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理

美國國務院發言人今天表示，川普政府將暫停75國訪客的簽證辦理

美國眾院調查艾普斯坦案 柯林頓夫婦拒出席作證

美國前總統柯林頓（Bill Clinton）和前國務卿希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）表示，他們將拒絕國會...

紐約市議會移民員工遭ICE拘留 眾官員籲立即釋放

紐約市議會一名員工12日在長島納蘇郡(Nassau County)移民法院例行出庭時，遭移民與海關執法局(ICE)人員拘...

50年來首次 「遷出美國」移民超過遷入 智庫：今年將更糟

中間偏自由派智庫「布魯金斯研究所」(Brookings Institution)經濟學家艾德爾柏格(Wendy Edel...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。