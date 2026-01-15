川普稱美國需要格陵蘭、丹麥無力保護 三方會談未解「根本分歧」

美國總統川普在美國、丹麥與格陵蘭官員14日舉行一場高風險會談後重申，美國「需要格陵蘭」，且不能指望丹麥保護這塊丹麥的海外屬地。至於格陵蘭未來的治理安排，他僅表示「總會有辦法」，顯示三方對該島政治前途的看法仍存在根本分歧。

衛報報導，川普在橢圓辦公室對記者說：「格陵蘭對國家安全非常重要，對丹麥也是一樣。問題是，如果俄羅斯或中國想佔領格陵蘭，丹麥根本做不了什麼，但我們什麼都做得到。你們上周在委內瑞拉就已經看到了。」

丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Løkke Rasmussen）當天稍早指出，川普仍一心想「征服」格陵蘭，與美方官員的會談未能解決一項「根本性分歧」，也導致華府與同為北約盟友的丹麥關係出現前所未有的緊張。他在晚間強調，美國「絕對沒有必要」奪取格陵蘭。

他說：「我們未能成功改變美國的立場。很明顯，總統抱持著征服格陵蘭的想法。我們也表達得非常、非常清楚，這並不符合王國的利益。」並敦促華府就格陵蘭議題展開「尊重」的合作。

報導指出，這場圍繞川普要求接管格陵蘭的會談在華府舉行，歷時近一小時。拉斯穆森與格陵蘭外交部長莫茨費爾特（Vivian Motzfeldt）原擬與美國國務卿魯比歐會談，但在副總統范斯要求出席並主持後，會議地點改至白宮。部分觀察人士憂心，這可能是一場對丹麥施壓、要求割讓領土的安排。

儘管丹麥國防部長波爾森（Troels Lund Poulsen）表示，丹麥將在格陵蘭部署「更永久」、且規模更大的駐軍，並形容美國動武奪取該地「高度屬於假設」，但白宮在談判期間仍持續於社群媒體上攻擊丹麥，發布一張狗拉雪橇分別朝向美國或俄羅斯與中國前進的圖片，並寫道：「格陵蘭人，你要走哪條路？」川普先前亦曾嘲諷丹麥對格陵蘭的防衛僅剩「兩輛狗拉雪橇」。

在川普持續要求接管格陵蘭的情況下，美國與丹麥雙方確實同意成立一個工作小組，討論解決分歧的方法。拉斯穆森與莫茨費爾特會後受訪時表示：「在我們看來，該小組應專注於如何解決美國的安全疑慮，同時尊重丹麥王國的底線。」