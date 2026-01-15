聽新聞
美國國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理
美國國務院發言人今天表示，川普政府將暫停75國訪客的簽證辦理。
發言人未進一步說明相關計畫。此消息最早由福斯新聞（Fox News）援引國務院備忘錄披露。
福斯新聞指出，這項暫停措施將於1月21日開始實施，受影響的國家包括索馬利亞、俄羅斯、伊朗、阿富汗、巴西、奈及利亞及泰國。
福斯新聞指出，該備忘錄指示美國駐外使館在國務院重新評估相關程序期間，依據現行法律拒發簽證。
共和黨籍美國總統川普去年1月上任以來，推動大規模移民打擊行動。
去年11月，一名阿富汗籍人士在白宮附近發動槍擊，造成一名國民兵喪生後，川普誓言要「永久暫停」「第三世界國家」移民。
