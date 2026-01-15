Fed鮑爾去年7月曾致函參院 細述總部翻新費用

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

美國聯準會（Fed）主席鮑爾去年6月25日在參議院針對Fed總部大樓25億美元翻修費用做證兩周半之後，就致函參院，提出支出細節，這使川普政府指他誤導國會並展開刑事調查一事變得複雜。這封共4頁的信函之前並未曝光。

Fed上周末收到兩封由華府美國檢察官辦公室發出的電子郵件，其中並未提到刑事調查。

在鮑爾寫給參院銀行委員會主席史考特（Tim Scott）及民主黨議員華倫的信件中，對參議院的提問做出廣泛的答覆。鮑爾在信件中表示，「理事會（即Fed）相信，讓我們的決定透明化，並透過國會向公眾顯示我們對工作負責，極度重要」。

華倫的發言人並未發表看法，但表示華倫之前對司法部調查行動發表聲明，指川普「濫用（司法部的）權力」，因此Fed要進行捍衛」。

Fed花費25億美元，翻新1930年代所建的總部大樓以及相鄰的建築，比原定預算超支約7億美元。

鮑爾去年6月對參院銀行委員會表示，Fed已經將原計畫之中的一些項目取消，例如人工水景及屋頂露台等，使成本能獲得控制。

鮑爾在7月的信件中表示，「多項因素」推升翻新計畫的成本，包括材料、設備及工資上升，以及「建物產不可預測的情況」，包括石棉、土壤受到毒物汙染，以及地下水位高於預估。

鮑爾在致函參議員10天之後，於7月24日讓川普、史考特及白宮官員巡視翻新工程。

鮑爾上周日表示，Fed已經「做出一切努力，對國會提供翻新計畫的資訊」。

川普已否認他介入司法部的調查。

Fed 鮑爾 川普

