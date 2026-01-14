川普攻擊鮑爾可逼Fed降息？克魯曼：將招致3大反效果

美國總統川普頻頻施壓力促聯準會（Fed）大幅降息，最新動作是把司法部武器化，以Fed大樓整修費用超支為名義，對Fed主席鮑爾展開刑事調查。2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼指出，川普一再恫嚇Fed，將招致三重反效果。

一、短期內，Fed將更不願調降利率，即使降息有理也一樣，免得被外界視為川普恫嚇有效。就算川普挑選了新主席，Fed仍可能一直避免降利率，因為利率是由聯邦公開市場操作委員會（FOMC）集體決定，而非主席一人說了算，FOMC大多數成員都不是川普任命的。

二、即使Fed遭政治力介入，央行也只能暫時調降短期利率。隨著通膨上揚，Fed終究不得不把基準利率調升到高於原來的水準。土耳其就是前車之鑑，土國總統厄多安起初施壓該國央行降低短期利率，但眼見通膨率爆表，最終也必須把利率調升到高於50%。

三、打擊Fed獨立性恐推升、而非降低對經濟至關重要的長期利率水準。這是因為債券投資人明白，以政治力脅迫Fed降息，終究會導致短期利率升高。而長期利率反映的不是目前的短期利率水準，而是大致反映對將來利率的預期。

然而，克魯曼認為，就算川普明白頻頻攻擊Fed獨立性會產生反效果，仍會找鮑爾麻煩，因為川普與其說有意達成政策目標，不如說川普執意懲罰惹火他的人。鮑爾竟膽敢恪守職責，而不是匍匐在川普腳下聽令於他，所以得受嚴懲。