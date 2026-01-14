影／遭罵「戀童癖保護者」 川普當場比中指、飆「F* you」回嗆

路透13日報導，網路上流傳的影片顯示，美國總統川普當天參訪密西根州一家汽車工廠時，對一名批評他處理已故「淫魔」富豪艾普斯坦爭議方式的工廠員工比中指，並疑似爆出粗口。

娛樂網站TMZ率先公布這段影片，白宮並未否認其真實性。畫面可顯示，川普當時正在參觀位於迪爾伯恩（Dearborn）的福特F-150組裝廠，站在高架步道上時，下方一名員工突然大喊，聽起來像是在罵「戀童癖保護者」。川普隨即轉身，兩度以食指指向對方，並疑似以髒話回擊，隨後在離開前比中指。

今日美國報指出，從嘴型判斷，川普當時應是在說「F* you」。白宮聯絡室主任張振熙則在發給媒體的電郵中向路透表示：「一名瘋子在極度憤怒下瘋狂咒罵粗話，總統對此給出了恰當且明確的回應。」

不過，在參觀生產線的其餘時間，福特公司多數員工仍對川普報以歡呼並表示歡迎，川普也與工人合影、握手互動。福特執行董事長比爾．福特（Bill Ford）隨後受訪時坦言，這起插曲令人遺憾，也讓他感到尷尬。他說：「那只是長達一小時行程中的六秒鐘，整體參觀其實進行得非常順利。」並補充指出，他認為川普「真的很享受這趟行程，我們也是」。