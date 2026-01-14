美民運先驅柯文逝…享壽86歲 拒讓座白人吹響非裔人權抗爭號角

快訊

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導

美國民權運動先驅柯文今天逝世，享壽86歲。1955年，當時年僅15歲的她因在阿拉巴馬州蒙哥馬利拒將巴士座位讓給白人女性而被警察逮捕，吹響美國非裔族群人權抗爭的號角。

路透社報導，儘管數十年來，柯文（ClaudetteColvin）一直是民權運動的無名英雄，但她當年的反抗之舉，讓「民權運動之母」蘿莎．派克斯（RosaParks）等人受到啟發，並為最終推翻美國公共交通種族隔離政策的聯邦訴訟奠定基礎。

柯文的家人和克羅黛特．柯文基金會發言人羅斯博羅（Ashley Roseboro）證實，柯文在德州接受臨終關懷時過世。

在蒙哥馬利（Montgomery）首次公開挑戰種族隔離法的公民不服從行動中，柯文拒絕按照司機指示，把座位讓給一名白人女性，最後被警察拖下車。

9個月後，在蒙哥馬利擔任裁縫師，同時也是民權組織成員的派克斯也因拒絕讓座給白人而被捕，掀起了長達一年的巴士抵制運動，民權鬥士金恩博士（Martin Luther King Jr.）也在這場民運中聲名大噪。

據羅斯博羅所言，在1955年12月的巴士抵制運動前，社會階級和「膚色偏見」使民權領袖不願讓這名出身貧寒、膚色黝黑的未成年少女作為民運代表。

在柯文被捕約一年後，她與一名已婚男子發生關係並懷上身孕，她後來稱這是一起法定性侵案。

儘管如此，柯文仍成為布勞德訴蓋爾案（Browderv. Gayle）多名原告之一及主要證人，挑戰蒙哥馬利的巴士種族隔離政策。1956年，美國最高法院裁定公共交通種族隔離違憲。

此後數十年，默默無聞的單親媽媽柯文靠著從事看護工作艱苦度日，直到歷史學家和其他研究人員揭露她在早期民權運動中扮演重要角色。

布勞德訴蓋爾案律師葛瑞（Fred Gray）認為，柯文揭開了美國南方一連串民權抗爭運動的序幕。

葛瑞接受「華盛頓郵報」（Washington Post）採訪時說：「我並不是要否定派克斯女士的貢獻，但柯文給了我們所有人採取行動的道德勇氣。」

