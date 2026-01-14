快訊

古德之死爭議持續延燒 喬羅根批開槍畫面極為醜陋

中央社／ 舊金山13日專電
在美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市，美國移民及海關執法局（ICE）特工在一次移民突襲行動中行走。幾天前，一名ICE特工開槍打死古德，引發爭議。 路透
美國婦女古德上週遭ICE探員擊斃，爭議持續延燒。知名播客主持人羅根在最新一集「喬羅根體驗」節目中將ICE比喻為秘密國家警察「蓋世太保」，並表示目睹有人朝美國公民面部開槍是極為醜陋的畫面。

37歲的美國公民古德（Renee Nicole Good）7日遭美國移民暨海關執法局（ICE）探員開槍致死。地方與聯邦對案情各執一詞，而爭議在美國社會持續延燒。

曾在2024年美國總統大選期間表態支持川普（Donald Trump）的知名播客主持人羅根，在其「喬羅根體驗」（Joe Rogan Experience）節目中批評ICE的執法，表示多數人認同執法部門應該逮捕罪犯，但同樣也有許多人認為ICE的運作方式不合法。

「喬羅根體驗」YouTube節目頻道有超過2000萬訂戶，此翻談話引起美國媒體關注。

福斯新聞（Fox News）報導指出，羅根與肯塔基州共和黨參議員保羅（Rand Paul）在節目中討論到他對ICE行動的疑慮。

對於古德遭擊斃事件，他對涉案探員表示同情，但認為古德在被擊斃之前，正試圖將車頭轉向以避開探員。他說：「這個情況很複雜，但目睹有人朝著美國公民，尤其是一名女性的面部開槍，是非常醜陋的（very ugly）。」他並表示畫面看起來很可怕。

羅根補充，他並不相信古德在事發之前心理狀況良好，但仍質疑開槍的正當性。

羅根表示，「你不會想要軍事化的人員在街上四處行走，隨便把人抓走，這當中的許多人後來被證實是美國公民，只是當時身上沒帶證件。我們真的要成為蓋世太保（Gestapo）嗎？」

ICE和美國國土安全部尚未對羅根說法置評。

美國國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）11日為ICE探員辯護，表示當古德駕車朝這名探員前進時，他是出於自衛才開槍。明尼蘇達州12日則對川普政府提起訴訟。

