川普開口馬斯克出手！讓伊朗民眾免費使用星鏈網路 對抗政府斷網

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
SpaceX正為伊朗提供免費的星鏈（Starlink）衛星網路服務。圖為Starlink接收器。路透
SpaceX正為伊朗提供免費的星鏈（Starlink）衛星網路服務。圖為Starlink接收器。路透

馬斯克的太空公司SpaceX正為伊朗提供免費的星鏈（Starlink）衛星網路服務，此時伊朗陷入死傷連連的反政府抗議活動，網路斷線已長達數日。

根據美國民間組織「整體韌性」（Holistic Resilience）執行長艾哈邁迪表示，SpaceX已在伊朗免除Starlink的訂閱費用，讓境內已擁有接收器的民眾能夠在不用付費的情況下使用服務。該組織致力於協助伊朗民眾取得安全的網路連線。一名熟悉Starlink營運情況的人士也證實了這項免費服務，但因相關資訊尚未公開而要求匿名。

SpaceX未回應置評請求。

Starlink在伊朗及其他衝突地區提供服務，凸顯這項快速成長的網路服務，已成為全球首富馬斯克以及美國政府的「軟實力」工具。美國總統川普已呼籲伊朗民眾持續抗議，稍早要求Starlink協助當地恢復通訊。儘管伊朗政府禁止Starlink服務，但仍有部分伊朗人已在使用。

川普周日在空軍一號上回應記者提問時表示，「我們可能會和伊隆談談，因為你知道，他非常擅長這類事情。他有一家非常好的公司，所以我們可能會和伊隆・馬斯克談談。」「事實上，我一結束跟你們的訪談就會打電話給他。」

馬斯克過去也曾在地緣政治衝突中，提供免費的Starlink服務。自俄羅斯入侵以來，Starlink衛星一直為烏克蘭民眾及其軍方提供網路通訊。今年1月，Starlink也宣布在美國政府拘捕委內瑞拉總統馬杜洛後，向委內瑞拉民眾提供至2月3日為止的免費寬頻服務。

過去一周，伊朗各地動盪情勢急劇升溫，數十萬人走上街頭，要求推翻最高領袖哈米尼。倡議團體警告，過去兩周來，暴力動亂可能已導致數千人喪生。

儘管Starlink接收器在伊朗屬於非法設備，仍有人冒著風險把大量裝置走私入境。艾哈邁迪安在電話訪問中估計，伊朗境內已有超過5萬台Starlink設備。

人權倡議組織「米安集團」（Miaan Group）數位權利主任拉希迪表示，伊朗軍方正試圖干擾Starlink訊號，並追捕使用者。伊朗國營媒體IRIB News周二報導，當局查獲「一大批用於間諜與破壞活動的電子設備」，其中畫面顯示的物品包括疑似Starlink接收器。

拉希迪也證實，Starlink在伊朗確實提供免費服務。

伊朗 馬斯克 網路

