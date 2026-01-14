快訊

美國丹麥選一個！格陵蘭總理選它原因曝 川普狠嗆「你哪位？」

等到了！BTS防彈少年團官宣世巡 11月高雄連唱3天掀搶票戰

影／與高市早苗同台尬鼓！李在明嗨喊「浪漫圓夢」 合奏BTS、獵魔女團夯曲

聯準會主席鮑爾遭查惹議 川普續嗆若非無能即腐敗：「混蛋很快滾蛋」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普（左）和聯準會主席鮑爾（右）2025年7月24日參觀正在進行翻修的華府聯準會大樓。路透
美國總統川普（左）和聯準會主席鮑爾（右）2025年7月24日參觀正在進行翻修的華府聯準會大樓。路透

美國司法部對聯準會主席鮑爾展開刑事調查，引發愈來愈大反彈聲浪之際，美國總統川普13日仍公開痛批鮑爾，不是「無能」就是「腐敗」，並直言「那個混蛋很快就會滾蛋」。

CNBC報導，聯準會長期以來享有行政部門之外的獨立性。被問及鮑爾受到調查一事是否會損害外界對聯準會的信心時，川普隨即發出最新一波抨擊，指目前正成為調查核心的聯準會總部翻修案「預算超支數十億美元」，並表示：「所以，他要嘛就是無能，要嘛就是腐敗。我不知道他是哪一種，但他做的工作肯定不怎麼樣。」

川普隨後前往密西根州參觀福特汽車工廠，並在底特律經濟俱樂部發表演說時，再度出言羞辱鮑爾，直稱：「那個混蛋很快就會滾蛋了。」

川普發表上述言論之際，跨黨派批評鮑爾遭受調查、並聲援聯準會獨立性的聲音持續升高。摩根大通當天稍早公布第四季財報後，執行長戴蒙受訪時表示：「我們認識的每一個人都相信聯準會的獨立性，任何削弱這一點的做法，可能都不是個好主意。」

戴蒙進一步指出：「在我看來，這樣做恐怕會產生反效果，推升通膨預期，並隨著時間推移拉高利率。」

不過，川普稍後再度接受記者採訪時，對戴蒙的憂慮嗤之以鼻，直言「我認為我正在做的事情很好」，並稱鮑爾是個「差勁的聯準會人」。川普說：「他做得不好，我們應該降低利率。戴蒙可能想要更高的利率，或許那樣他能賺更多錢。」

聯準會 川普 鮑爾

延伸閱讀

美國上月CPI年增2.7% 通膨降溫…川普再催降息

多國央行總裁挺鮑爾 譴責川普司法追殺

捍衛獨立性 多國央行總裁發聲力挺鮑爾

聯準會主席遭川普政府調查 彭博：全球央行正起草聲明挺鮑爾

相關新聞

聯準會主席鮑爾遭查惹議 川普續嗆若非無能即腐敗：「混蛋很快滾蛋」

美國司法部對聯準會主席鮑爾展開刑事調查，引發愈來愈大反彈聲浪之際，美國總統川普13日仍公開痛批鮑爾，不是「無能」就是「腐...

美國丹麥選一個！格陵蘭總理選「它」原因曝 被川普嗆「你哪位？」

彭博資訊報導，格陵蘭總理尼爾森13日明確排除轉投美國懷抱的可能，表示更傾向與熟悉的丹麥維持聯盟關係，釋出暫時擱置獨立的訊...

川普政府正式允許輝達H200 AI晶片可銷中國 商務部公布最新出口規範

美國川普政府周二（13日）正式允許輝達（Nvidia）第二強大的AI晶片可銷往中國大陸，並制定相關規範，這項決定可能為H200晶片出貨中國鋪路，儘管華盛頓內部對陸立場強硬的「抗中派」仍深感擔憂。

川普擬設信用卡利率上限引發金融股恐慌 晶片股逆勢走強支撐那指

美股周二自歷史高峰回落，道瓊工業指數和標普 500 指數雙雙收跌。儘管有通膨溫和的利多，但摩根大通（JPMorgan）財...

越南對美貿易順差日增 美駐越大使換人

川普政府擬撤換美國駐越南大使，提名的繼任人選欲解決兩國「不平衡」的貿易關係。越南對美的商品貿易額，近來幾季超越中國大陸，...

美眾院出手堵雲端漏洞 阻陸企遠端存取禁運AI晶片

美國眾議院周一通過一項跨黨派法案，擴大出口管制，限制中國大陸企業在中國境外資料中心遠端存取美國先進人工智慧（AI）晶片的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。