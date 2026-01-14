美國表演藝術紐約年會 台灣展示豐富創作能量

出席「美國表演藝術專業人士協會」紐約年會的台灣團隊今天舉行記者會，說明爭取國際演出機會的方向。今年除了向北美市場推薦跨界舞作與沉浸式作品外，當代傳奇劇場也在紐約市立中心向專業人士示範演出。

「美國表演藝術專業人士協會」（Association ofPerforming Arts Professional，APAP）9至13日在紐約曼哈頓希爾頓飯店舉行年會與博覽會。台中國家歌劇院、衛武營國家藝術文化中心，及表演藝術團體頑劇場、一公聲藝術、二律悖反協作體、微光製造、滯留島舞蹈劇場、河床劇團、當代傳奇劇場等團隊共同出席。

各團體參與專業講座、示範演出與交流活動，與上千名北美表演藝術界經紀人、策展人及專業人士互動，深化國際人脈，向國際推薦台灣豐富的表演藝術。

出席代表13日在紐約台北文化中心舉行記者會，說明直接面對北美劇場、藝術節籌畫人士的經驗。

台中國家歌劇院副總監鄢繼嬪表示，台灣藝術家不見得有留美經驗，美國模式可能與亞洲不一樣，藝術在產業上非常在商言商，藝術家必須知道美國的遊戲規則與商業機制，才有機會進入市場。

衛武營國家藝術文化中心副總監黃國威指出，接觸到美國各州與其他國家交流夥伴，文化交流是雙向的。活動期間對方認為台灣節目多元，對他們的觀眾來說會感到有趣，希望每一站演出可與當地觀眾與社群溝通互動。

活動期間，當代傳奇劇場在紐約市立中心（NewYork City Center）等場地舉行「伐子都」與「凱撒迷宮」等劇目的示範演出。

「美國表演藝術專業人士協會」年會活動間，「國際表演藝術協會」（International Society for PerformingArts，ISPA）年會也在13至15日在紐約舉行，滯留島舞蹈劇場舞作「永動城市」與河床劇團沉浸式作品「之間」入選「新作提案」單元。

「永動城市」由障礙藝術家主導創作，蹺蹺板及輪椅舞者巧妙移動，冷冽燈光中不時強健、溫暖，未來難料但力量無限。舞作去年在國家戲劇院實驗劇場與台南台江文化中心台江劇場演出，吸引讚嘆目光。

滯留島舞蹈劇場國際製作人暨巡演經理蕭淑琳表示，舞團成員已受專業肯定，舞者付出比平常人更多努力。有位新進同仁住台中，每週搭公車、捷運、高鐵、復康巴士到台南排練，沒請過假。

她說，透過專業編舞與藝術手法，舞作並非凸顯障礙，讓每個舞者在台上呈現美麗、可以感動人的作品。

美國表演藝術專業人士協會年會是全美最重要的表演藝術專業交流與交易平台，全球業者與團體參與爭取北美市場演出機會。

紐約台北文化中心於2024年攜手台中國家歌劇院參與紐約年度藝術盛會，2025年起加入衛武營國家藝術文化中心，促進台灣表演藝術產業國際化，將中南部原汁原味的舞台創作故事，說給北美觀眾聽。