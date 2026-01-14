快訊

獨／別嚇到！戴口罩領錢警示音會響 5家銀行試辦臉部辨識ATM

下周第2波寒流？他分析強冷空氣3大重要特徵 恐凍4天

美國丹麥選一個！格陵蘭總理選「它」原因曝 被川普嗆「你哪位？」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
格陵蘭總理尼爾森（左）與丹麥總理佛瑞德里克森（右）13日在歌本哈歌舉行聯合記者會。歐新社
格陵蘭總理尼爾森（左）與丹麥總理佛瑞德里克森（右）13日在歌本哈歌舉行聯合記者會。歐新社

彭博資訊報導，格陵蘭總理尼爾森13日明確排除轉投美國懷抱的可能，表示更傾向與熟悉的丹麥維持聯盟關係，釋出暫時擱置獨立的訊號。美國總統川普回應，「那是他們的問題、我也不知道尼爾森是哪位」，他並威脅這恐怕對尼爾森造成嚴重問題。

尼爾森與丹麥總理佛瑞德里克森舉行聯合記者會表示：「我們現正面臨一場地緣政治危機，如果此時此刻必須在美國與丹麥之間做選擇，那我們選擇丹麥，選擇我們今日所熟悉的、丹麥王國一部分的格陵蘭。」

被問及格陵蘭是否應不再談獨立時，尼爾森表示：「此刻是團結一致的時候。格陵蘭立足於丹麥王國之內，並在捍衛基本原則上完全一致。」

丹麥與格陵蘭外交高層預計14日在華府舉行會談，美國副總統范斯與國務卿魯比歐均將與會。報導稱，會談目的是淡化華府近來對格陵蘭的威脅，並緩解雙邊關係。

尼爾森補充稱，情勢「嚴峻」，並稱川普政府揚言併吞格陵蘭的作法完全不合常理。

川普13日被問及尼爾森的評論時，不客氣表示「那是他們的問題。我不同意他們」，還說「我不知道他是誰，對他一無所知，但那對他會是個大問題」。

彭博另引述知情人士報導，德國外交部長瓦德福12日曾與魯比歐會晤90分鐘，原本打算提出一項新的北約北極任務保護格陵蘭，並試探川普威脅拿下格陵蘭的真正動機，但會後「空手而歸且深感不安」。

報導指出，歐洲這次未能摸清川普的戰略意圖，凸顯跨大西洋關係惡化，也顯示歐洲領導人在處理直接影響歐洲大陸的衝突時，發言權有限。

格陵蘭 丹麥 川普

延伸閱讀

伊朗鐵腕鎮壓！ 川普稱援助在路上 對伊朗「最終目標就是贏」

摩根大通示警2026不降息？他卻直指是訊號：川普要讓股房市爆噴

川普發文籲伊朗人民繼續抗議 稱「援助正在路上」

美漫畫「呆伯特」作者亞當斯辭世 川普發文讚譽其影響力

相關新聞

美國丹麥選一個！格陵蘭總理選「它」原因曝 被川普嗆「你哪位？」

彭博資訊報導，格陵蘭總理尼爾森13日明確排除轉投美國懷抱的可能，表示更傾向與熟悉的丹麥維持聯盟關係，釋出暫時擱置獨立的訊...

川普政府正式允許輝達H200 AI晶片可銷中國 商務部公布最新出口規範

美國川普政府周二（13日）正式允許輝達（Nvidia）第二強大的AI晶片可銷往中國大陸，並制定相關規範，這項決定可能為H200晶片出貨中國鋪路，儘管華盛頓內部對陸立場強硬的「抗中派」仍深感擔憂。

川普擬設信用卡利率上限引發金融股恐慌 晶片股逆勢走強支撐那指

美股周二自歷史高峰回落，道瓊工業指數和標普 500 指數雙雙收跌。儘管有通膨溫和的利多，但摩根大通（JPMorgan）財...

越南對美貿易順差日增 美駐越大使換人

川普政府擬撤換美國駐越南大使，提名的繼任人選欲解決兩國「不平衡」的貿易關係。越南對美的商品貿易額，近來幾季超越中國大陸，...

美眾院出手堵雲端漏洞 阻陸企遠端存取禁運AI晶片

美國眾議院周一通過一項跨黨派法案，擴大出口管制，限制中國大陸企業在中國境外資料中心遠端存取美國先進人工智慧（AI）晶片的...

薪資談判破局… 1.5萬護士罷工 紐約史上最大規模

由於合約談判破局，紐約市三大醫療集團旗下超過1萬5000名護士12日清晨開始罷工。這是紐約市史上最大規模的護士罷工行動。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。