快訊

獨／別嚇到！戴口罩領錢警示音會響 5家銀行試辦臉部辨識ATM

下周第2波寒流？他分析強冷空氣3大重要特徵 恐凍4天

聽新聞
0:00 / 0:00

川普擬設信用卡利率上限引發金融股恐慌 晶片股逆勢走強支撐那指

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美股周二下跌像是市場在創新高後「釋放壓力」，第4季財報季整體表現仍將趨於正面。路透
美股周二下跌像是市場在創新高後「釋放壓力」，第4季財報季整體表現仍將趨於正面。路透

美股周二自歷史高峰回落，道瓊工業指數和標普 500 指數雙雙收跌。儘管有通膨溫和的利多，但摩根大通（JPMorgan）財報失利，加上川普打算對信用卡利率設限，拖累大盤走勢。不過，晶片股逆勢上漲，英特爾（Intel）和超微（AMD）大漲帶動半導體股上漲，抵銷了部分頹勢。

道瓊工業指數表現最弱，下跌398.21 點，跌幅 0.8%，收在 49,191.99 點。受金融股拖累 ，標普 500 指數下跌 13.53 點，跌幅 0.2%，以 6,963.74 點作收。那斯達克綜合指數小下跌 24.03 點，跌幅為 0.1%，收在 23,709.87 點。

費城半導體指數上漲1%，英特爾大漲7.3%，超微漲6.4%。台積電ADR跌0.2%。儘投資人對半導體產業長期成長潛力仍持樂觀態度。

Wealthspire Advisors 奧利佛·普爾舍（Oliver Pursche）指出，當天下跌更像是市場在創新高後「釋放壓力」，預計第4季財報季整體表現仍將趨於正面。

川普擬將信用卡利率上限定在 10%，此舉可能重創銀行業獲利。Visa 大跌 4.5%，萬事達卡（Mastercard） 挫跌 3.8%，雙雙淪為標普 500 指數表現墊底的個股。

紐約 Ingalls & Snyder 策略師格里斯基（Tim Ghriskey）說：「金融股受到川普信用卡主張的打擊，」他指出：「市場似乎開始意識到這件事的嚴重性了。 我認為這項提案要成真極其困難，但這個變數確實存在。」

摩根大通上季獲利優於預期，但投資銀行手續費收入意外下滑，且執行長戴蒙警告地緣政治風險可能顛覆經濟走勢，收盤股價重摔 4.2%。

去年 12 月 CPI年增 2.7%，核心 CPI 表現比預期溫和，可見物價壓力逐步緩解，市場維持今年聯準會（Fed）將降息的預期。

美國10 年期公債殖利率下滑至 4.17%，反映投資人對利率政策約束力降低的預期。

Principal Asset Management 希瑪·沙阿（Seema Shah）認為，聯準會（Fed）本月可能從容維持利率不變，但隨著通膨疑慮緩解，再降息 1 至 2 次有其合理性。

受川普對伊朗實施關稅並鼓勵抗議活動影響，地緣政治局勢緊張，美國原油期貨收盤上漲 2.8%。

指數 川普 半導體 信用卡

延伸閱讀

聲援伊朗民眾 川普稱美對伊朗貿易國關稅措施生效

美漫畫「呆伯特」作者亞當斯辭世 川普發文讚譽其影響力

美國上月CPI年增2.7% 通膨降溫…川普再催降息

多國央行總裁挺鮑爾 譴責川普司法追殺

相關新聞

川普政府正式允許輝達H200 AI晶片可銷中國 商務部公布最新出口規範

美國川普政府周二（13日）正式允許輝達（Nvidia）第二強大的AI晶片可銷往中國大陸，並制定相關規範，這項決定可能為H200晶片出貨中國鋪路，儘管華盛頓內部對陸立場強硬的「抗中派」仍深感擔憂。

川普擬設信用卡利率上限引發金融股恐慌 晶片股逆勢走強支撐那指

美股周二自歷史高峰回落，道瓊工業指數和標普 500 指數雙雙收跌。儘管有通膨溫和的利多，但摩根大通（JPMorgan）財...

越南對美貿易順差日增 美駐越大使換人

川普政府擬撤換美國駐越南大使，提名的繼任人選欲解決兩國「不平衡」的貿易關係。越南對美的商品貿易額，近來幾季超越中國大陸，...

美眾院出手堵雲端漏洞 阻陸企遠端存取禁運AI晶片

美國眾議院周一通過一項跨黨派法案，擴大出口管制，限制中國大陸企業在中國境外資料中心遠端存取美國先進人工智慧（AI）晶片的...

薪資談判破局… 1.5萬護士罷工 紐約史上最大規模

由於合約談判破局，紐約市三大醫療集團旗下超過1萬5000名護士12日清晨開始罷工。這是紐約市史上最大規模的護士罷工行動。

鮑爾不忍了 發影片控川普私下施壓逼降息 川辯：不知司法部發傳票

聯邦準備理事會(Federal Reserve)主席鮑爾(Jerome Powell)多年以來面對川普總統抨擊時，一直避...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。