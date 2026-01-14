聲援伊朗民眾 川普稱美對伊朗貿易國關稅措施生效

美國總統川普（Donald Trump）今天再度聲援伊朗抗議民眾，鼓勵他們繼續抗爭，並稱援助正在路上。他還說，美國對所有與伊朗做生意國家所產商品課徵25%關稅，「今天剛生效」。

川普今天前往密西根州東南部城市迪爾伯恩（Dearborn）參觀美國福特汽車在當地的工廠後，在密西根第一大城底特律（Detroit）發表演說。

他在演說中讚揚自己重返白宮以來祭出的關稅措施，促成製造業回流美國，包括汽車工廠出現不少新的投資。

川普也提及伊朗情勢，向當地抗議者喊話說，「繼續抗議吧，如果可能的話，接管你們的機構」，並把那些殺人和施暴者的名字記下來，「他們將付出非常沉重的代價」。

川普還說，他已取消和伊朗官員的所有會議，直到無謂殺戮抗議者的行徑停止為止。

「援助正在路上」，川普向伊朗示威民眾表示，他已針對任何與伊朗做生意的人施加關稅，「今天剛生效」。

川普昨天在自家社群媒體「真實社群」（TruthSocial）發文寫道，他將對所有與伊朗做生意國家所產商品課徵25%關稅，且「即刻生效」。

綜合美媒報導，川普發文內容缺乏關鍵細節，像是不清楚這項新關稅會否疊加在既有關稅之上。新措施恐意味美國進口中國商品成本將大增，對來自中國的商品可能徵收至少45%的關稅，而目前的稅率為20%。

除中國外，印度、阿拉伯聯合大公國及土耳其也被視為伊朗主要貿易夥伴。

外電報導，伊朗這波抗議潮最初是因民生困難而爆發，如今演變成反對伊朗政府的示威活動，他們反對1979年革命之後所建立的神權體系政權。根據人權監督組織的說法，這波抗議的死亡人數已超過2000人。

伊朗當局將抗議民眾視為一批受到美國與以色列撐腰的「暴徒」。川普一再威脅德黑蘭當局，若他的政府發現伊朗對反政府抗議者動用致命武力，將採取軍事行動，但他尚未說明是否已決定如何回應。