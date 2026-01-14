快訊

獨／別嚇到！戴口罩領錢警示音會響 5家銀行試辦臉部辨識ATM

下周第2波寒流？他分析強冷空氣3大重要特徵 恐凍4天

聲援伊朗民眾 川普稱美對伊朗貿易國關稅措施生效

中央社／ 華盛頓13日專電

美國總統川普（Donald Trump）今天再度聲援伊朗抗議民眾，鼓勵他們繼續抗爭，並稱援助正在路上。他還說，美國對所有與伊朗做生意國家所產商品課徵25%關稅，「今天剛生效」。

川普今天前往密西根州東南部城市迪爾伯恩（Dearborn）參觀美國福特汽車在當地的工廠後，在密西根第一大城底特律（Detroit）發表演說。

他在演說中讚揚自己重返白宮以來祭出的關稅措施，促成製造業回流美國，包括汽車工廠出現不少新的投資。

川普也提及伊朗情勢，向當地抗議者喊話說，「繼續抗議吧，如果可能的話，接管你們的機構」，並把那些殺人和施暴者的名字記下來，「他們將付出非常沉重的代價」。

川普還說，他已取消和伊朗官員的所有會議，直到無謂殺戮抗議者的行徑停止為止。

「援助正在路上」，川普向伊朗示威民眾表示，他已針對任何與伊朗做生意的人施加關稅，「今天剛生效」。

川普昨天在自家社群媒體「真實社群」（TruthSocial）發文寫道，他將對所有與伊朗做生意國家所產商品課徵25%關稅，且「即刻生效」。

綜合美媒報導，川普發文內容缺乏關鍵細節，像是不清楚這項新關稅會否疊加在既有關稅之上。新措施恐意味美國進口中國商品成本將大增，對來自中國的商品可能徵收至少45%的關稅，而目前的稅率為20%。

除中國外，印度、阿拉伯聯合大公國及土耳其也被視為伊朗主要貿易夥伴。

外電報導，伊朗這波抗議潮最初是因民生困難而爆發，如今演變成反對伊朗政府的示威活動，他們反對1979年革命之後所建立的神權體系政權。根據人權監督組織的說法，這波抗議的死亡人數已超過2000人。

伊朗當局將抗議民眾視為一批受到美國與以色列撐腰的「暴徒」。川普一再威脅德黑蘭當局，若他的政府發現伊朗對反政府抗議者動用致命武力，將採取軍事行動，但他尚未說明是否已決定如何回應。

伊朗 川普 美國

延伸閱讀

漫畫「呆伯特」作家攝護腺癌過世！曾種族歧視被封殺　川普發文哀悼

美漫畫「呆伯特」作者亞當斯辭世 川普發文讚譽其影響力

美國上月CPI年增2.7% 通膨降溫…川普再催降息

多國央行總裁挺鮑爾 譴責川普司法追殺

相關新聞

川普政府正式允許輝達H200 AI晶片可銷中國 商務部公布最新出口規範

美國川普政府周二（13日）正式允許輝達（Nvidia）第二強大的AI晶片可銷往中國大陸，並制定相關規範，這項決定可能為H200晶片出貨中國鋪路，儘管華盛頓內部對陸立場強硬的「抗中派」仍深感擔憂。

川普擬設信用卡利率上限引發金融股恐慌 晶片股逆勢走強支撐那指

美股周二自歷史高峰回落，道瓊工業指數和標普 500 指數雙雙收跌。儘管有通膨溫和的利多，但摩根大通（JPMorgan）財...

越南對美貿易順差日增 美駐越大使換人

川普政府擬撤換美國駐越南大使，提名的繼任人選欲解決兩國「不平衡」的貿易關係。越南對美的商品貿易額，近來幾季超越中國大陸，...

美眾院出手堵雲端漏洞 阻陸企遠端存取禁運AI晶片

美國眾議院周一通過一項跨黨派法案，擴大出口管制，限制中國大陸企業在中國境外資料中心遠端存取美國先進人工智慧（AI）晶片的...

薪資談判破局… 1.5萬護士罷工 紐約史上最大規模

由於合約談判破局，紐約市三大醫療集團旗下超過1萬5000名護士12日清晨開始罷工。這是紐約市史上最大規模的護士罷工行動。

鮑爾不忍了 發影片控川普私下施壓逼降息 川辯：不知司法部發傳票

聯邦準備理事會(Federal Reserve)主席鮑爾(Jerome Powell)多年以來面對川普總統抨擊時，一直避...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。