美將穆斯林兄弟會3分支列恐怖組織 指挺哈瑪斯等團體
美國今天將穆斯林兄弟會（Muslim Brotherhood）在埃及、黎巴嫩和約旦的分支列為全球恐怖組織，部分原因是這些分支被指支持巴勒斯坦組織哈瑪斯。
路透社報導，華府去年11月正式啟動這項程序，將對這個阿拉伯世界歷史最悠久、影響力最大的伊斯蘭運動之一實施制裁。
美國財政部表示，這3個分支被特別指定為全球恐怖組織，指控他們支持或鼓勵對以色列及美國夥伴發動暴力襲擊。
財政部在聲明中指出：「穆斯林兄弟會的分支表面上自稱是合法的公民組織，但私底下卻明確並積極支持哈瑪斯（Hamas）之類恐怖組織。」
埃及外交部對此表示歡迎，形容這項決定是「反映該組織及其極端意識形態的嚴重性，以及其對區域與國際安全和穩定構成直接威脅的關鍵一步」。
穆斯林兄弟會在黎巴嫩的分支，也稱為伊斯蘭集團（Jama'a Islamiya），則表示此舉是美國的政治及行政決策，並強調「對黎巴嫩境內沒有法律效力」。
穆斯林兄弟會曾在2012年贏得埃及首場自由總統選舉，但隔年因大規模反對其統治的示威後遭軍方推翻，之後飽受當局嚴厲打壓。
