快訊

南韓戒嚴案…尹錫悅被控為「內亂首腦」 檢方求處死刑

台大拆陳奇祿故居 遭護樹團體指控「會勘前砍樹」…校方澄清說明

嚴爵當爸了！女兒名字曝光 親曬抱寶寶影片：歡迎來到新的世界

美共和黨眾議員提法案 欲授權川普兼併格陵蘭

中央社／ 華盛頓12日綜合外電報導
美國總統川普。 路透社
美國總統川普。 路透社

美國總統川普揚言奪取丹麥自治領土格陵蘭之際，共和黨籍佛羅里達州聯邦眾議員范恩今天提出授權川普兼併格陵蘭、使其成為美國第51州的法案。

法新社報導，儘管北大西洋公約組織（NATO）成員國丹麥強力反對，川普（Donald Trump）仍表示美國「無論如何」都會取得格陵蘭（Greenland），並提出買下這塊土地或以武力奪取的構想。

范恩（Randy Fine）指出，他提出的新法案將授權川普「採取任何必要措施以兼併或取得格陵蘭」。

這項法案也將要求川普政府向國會提出報告，詳述聯邦法律需做哪些修改，才能讓格陵蘭成為美國一州。

范恩透過聲明談到：「格陵蘭不是我們可忽視的遙遠前哨，而是重要的國家安全資產。」

川普堅稱，蘊藏豐富稀土礦產資源的格陵蘭必須納入美國掌控之下，此地對美國國安至關重要。

他還說過，如果美國不行動，格陵蘭就會落入俄羅斯或中國手中。

美國民主黨及共和黨都有人反對川普的說法，丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）則警告，美國若對格陵蘭動武，將意味著北約的終結。

北約及格陵蘭政府今天宣布，他們打算加強對格陵蘭的防禦，這也是川普關切的重點。

格陵蘭 美國 川普

延伸閱讀

聯準會主席遭川普政府調查 彭博：全球央行正起草聲明挺鮑爾

北京出手？美襲委後對伊朗「磨刀霍霍」 陸學者分析取決川普1動作

不是伊朗！白宮暗示川普正在監控1地情勢 照片曝光掀熱議

伊朗示威屍體成堆恐6000死 哈米尼嗆川普「遲早被推翻」

相關新聞

越南對美貿易順差日增 美駐越大使換人

川普政府擬撤換美國駐越南大使，提名的繼任人選欲解決兩國「不平衡」的貿易關係。越南對美的商品貿易額，近來幾季超越中國大陸，...

美眾院出手堵雲端漏洞 阻陸企遠端存取禁運AI晶片

美國眾議院周一通過一項跨黨派法案，擴大出口管制，限制中國大陸企業在中國境外資料中心遠端存取美國先進人工智慧（AI）晶片的...

薪資談判破局… 1.5萬護士罷工 紐約史上最大規模

由於合約談判破局，紐約市三大醫療集團旗下超過1萬5000名護士12日清晨開始罷工。這是紐約市史上最大規模的護士罷工行動。

鮑爾不忍了 發影片控川普私下施壓逼降息 川辯：不知司法部發傳票

聯邦準備理事會(Federal Reserve)主席鮑爾(Jerome Powell)多年以來面對川普總統抨擊時，一直避...

川普為何司法追殺鮑爾？ 逼裸退還要殺雞儆猴

聯準會（Fed）主席鮑爾因總部翻修工程一案遭美國檢察官啟動刑事調查，美國財經媒體分析，此事最終並不是真的關於美國總統川普...

調查鮑爾連共和黨人也不挺 恐危及川普執政

川普政府刑事調查聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)，在政、商、金融乃至投資界均惹來強烈抗議及反彈，就連共和黨人...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。