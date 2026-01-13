越南對美貿易順差日增 美駐越大使換人

川普政府擬撤換美國駐越南大使，提名的繼任人選欲解決兩國「不平衡」的貿易關係。越南對美的商品貿易額，近來幾季超越中國大陸，但美越關稅談判仍懸而未決。

現任美國駐越南大使納柏於18日結束任期，接班人為職業外交官威克絲。威克絲去年10月獲得提名，正等候參議院同意任命。她認為美越貿易關係需要修正，在去年12月告訴國會議員，若提名通過，將推動讓美國商品與服務能公平進入越南市場，並鼓勵越南在美國投資。

美國經季節調整的最新數據顯示，去年1-10月越南對美國的商品貿易順差達1,442億美元，超越2024年的全年總額。更重要的是，2025年第2、3季越南的商品貿易順差高於中國。美國的貿易夥伴中，這段時期只有墨西哥的貿易順差高過越南。

越南貿易順差大增，與中國對美貿易驟降緊密相關。去年第3季，北京商品貿易順差的年減幅度接近50%、降至414億美元，而越南在同一時期的順差則大增約43%至448億美元。不過在去年整個1-10月期間，中國對美的貿易順差仍高於越南。

川普當局一再指控中國商品在越南洗產地。商品若改成越南製造，輸美的關稅較低。非法轉運至美的貨品，將遭課40%的美國關稅，但白宮至尚未說明非法轉運的判定標準。

尤索夫伊薩東南亞研究所的研究員潘春勇（Phan Xuan Dung）說，華府持續關注非法轉運，相關議題的壓力可能居高不下，美國新大使上任後，壓力可能加劇。