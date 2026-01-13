快訊

伊朗仍斷網 部分民眾已能撥打國際電話

中央社／ 杜拜13日綜合外電報導

伊朗當局鎮壓全國性示威、切斷網路與國際通訊後，伊朗部分行動電話今天已恢復撥打海外電話的功能，但網路與簡訊服務仍未恢復。

根據美聯社，數名身在德黑蘭（Tehran）的民眾致電美聯社，並由當地一名記者接起通話。然而，美聯社杜拜（Dubai）分社卻無法回撥這些電話號碼。

伊朗民眾表示，簡訊服務似乎仍全面中斷。目擊者也指出，網路依舊與外部世界隔離。

隨著抗議行動升高，伊朗政府於8日切斷全國網路與國際通訊。

美國總統川普（Donald Trump）表示，在他以伊朗鎮壓示威者為由、威脅對伊朗動武後，德黑蘭方面希望與華盛頓展開談判。

人權行動者指出，德黑蘭當局的鎮壓行動已造成至少646人死亡。

伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）在5日晚間播出的半島電視台（Al Jazeera）專訪中表示，他持續與美國特使魏科夫（Steve Witkoff）保持溝通。

阿拉奇說：「這些溝通在抗議前與抗議後都持續進行，至今仍在進行中。」不過他也指出，「華盛頓提出的構想以及對我國的威脅，互相矛盾」。

