美參議員凱利狀告戰爭部長 涉不當懲處違憲違法

中央社／ 華盛頓12日綜合外電報導
美國參議員凱利。圖／路透社
美國參議員凱利。圖／路透社

美國參議員凱利拍攝影片呼籲美國軍情人員拒絕非法命令，引發戰爭部長赫格塞斯譴責，並將重新檢視凱利服役期間軍階與退休金，凱利今天狀告赫格塞斯作法「不合法且違憲」。

法新社報導，凱利（Mark Kelly）訴狀點名赫格塞斯（Pete Hegseth）、國防部、海軍部長費倫（JohnPhelan）及其所屬部門，稱其作為「違反多項憲法保障，且無任何法源依據，不應再繼續執行」。

身為備受表揚的前海軍軍官與前太空人，凱利要求法院宣告在他的檔案中加入譴責信，以及可能降低他退役軍階、連帶減少退休俸行動「不合法且違憲」。

五角大廈官員回應法新社提問時說，已經「知悉」這起訴訟，但「不會對進行中的訴訟發表評論」。

凱利隨後於參議院發言提及這起訴訟時表示：「赫格塞斯現在要剝奪我靠25年軍旅生涯所獲得的一切，這違反我作為美國人、退役老兵和聯邦參議員的權利。」

凱利還說：「我只是重申法律：軍人必須拒絕非法命令。然而據赫格塞斯所言，現在連重申法律都成了違法。」

赫格塞斯上週宣布將對凱利採取措施，並表示凱利以及另外5名具軍事或情報背景的國會議員「發布了一支魯莽且煽動叛亂的影片，明顯意圖破壞紀律與軍隊秩序」。

凱利等人在去年11月發布的影片中表示，美國總統川普（Donald Trump）政府「讓我們穿制服的軍方及情報界菁英與美國公民為敵」。

