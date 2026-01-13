快訊

矮個和巨人成北士科亮點！輝達星艦3.0將與金仁寶55高樓「強烈對比」

影／賴清德向鍾東錦打趣「都不來咬耳朵」 鍾回應：當然想咬但沒機會

悲劇了！他護照內頁被蓋「吉伊卡哇」印章 外交部曝嚴重後果

跨性別運動員參賽爭議 美高院將審理兩州禁賽令

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導

美國最高法院今天介入跨性別運動員參加女子運動賽事這一備受爭議的議題。

法新社報導，由保守派主導的最高法院將審理對愛達荷州與西維吉尼亞州法律的挑戰，這些法律禁止跨性別運動員參加女子體育競賽。

近年來，美國已有20多個州通過法律，禁止出生時被認定為男性的運動員參加女子運動賽事。

這起將由9位大法官審理的愛達荷州案件，源自該共和黨執政州於2020年通過的「女性運動公平法案」（Fairness in Women's Sports Act）。

該法案遭到愛達荷州一所大學的跨性別運動員提出訴訟，下級法院裁定該法案違反美國憲法的平等保護條款。

西維吉尼亞州2021年的「保護女性運動法案」（Save Women's Sports Act）遭一名被禁止參加女子田徑隊比賽的國中生提出訴訟。

上訴法院裁定，該項禁令等同於性別歧視，並違反聯邦民權法案「教育法修正案第9條」（Title IX），該法禁止教育計畫中基於性別的歧視行為。

美國總統川普去年2月在以該議題作為入主白宮的競選主軸後，簽署了一項行政命令，旨在禁止跨性別運動員參加女子運動賽事。

川普說：「從現在起，女子運動將只屬於女性。隨著這項行政命令的簽署，這場針對女子運動的戰爭已經結束。」

這道行政命令授權聯邦機構，得對允許跨性別運動員參加女子組賽事的學校「中斷資助」。

跨性別 美國

延伸閱讀

長庚醫療成運動員後盾！連11年獲運動推手獎 累計照護近6千名運動員

長庚醫療成運動員後盾 獲運動推手獎雙項肯定

他拿開山刀砍殺夫婦遭判8年定讞 20年後因這事高院裁准再審

辜仲諒涉澄清湖大樓購地案一審判7年8月 高院延長限制出境、科控8月

相關新聞

美眾院出手堵雲端漏洞 阻陸企遠端存取禁運AI晶片

美國眾議院周一通過一項跨黨派法案，擴大出口管制，限制中國大陸企業在中國境外資料中心遠端存取美國先進人工智慧（AI）晶片的...

薪資談判破局… 1.5萬護士罷工 紐約史上最大規模

由於合約談判破局，紐約市三大醫療集團旗下超過1萬5000名護士12日清晨開始罷工。這是紐約市史上最大規模的護士罷工行動。

鮑爾不忍了 發影片控川普私下施壓逼降息 川辯：不知司法部發傳票

聯邦準備理事會(Federal Reserve)主席鮑爾(Jerome Powell)多年以來面對川普總統抨擊時，一直避...

川普為何司法追殺鮑爾？ 逼裸退還要殺雞儆猴

聯準會（Fed）主席鮑爾因總部翻修工程一案遭美國檢察官啟動刑事調查，美國財經媒體分析，此事最終並不是真的關於美國總統川普...

調查鮑爾連共和黨人也不挺 恐危及川普執政

川普政府刑事調查聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)，在政、商、金融乃至投資界均惹來強烈抗議及反彈，就連共和黨人...

川普狂批邦迪無能 施壓司法部任命特別檢察官

華爾街日報引述知情人士透露，川普總統先前曾批評司法部長邦迪(Pam Bondi)，但這幾個月愈來愈頻繁，近幾周甚至多次向...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。