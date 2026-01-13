快訊

兩度預言陳水扁勝選！82歲「混元禪師」曾任總統府顧問 今病逝

墾丁人潮暴跌為何不降價？網揭店家「寧願停業」背後原因：惡性循環

iPhone輸入法選字超怪！改「辭典」設定馬上救回來 連語音輸入也改善

美眾院出手堵雲端漏洞 阻陸企遠端存取禁運AI晶片

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國眾議院周一通過法案，限制中國大陸企業在中國境外資料中心，遠端存取美國先進AI晶片的能力。路透
美國眾議院周一通過法案，限制中國大陸企業在中國境外資料中心，遠端存取美國先進AI晶片的能力。路透

美國眾議院周一通過一項跨黨派法案，擴大出口管制，限制中國大陸企業在中國境外資料中心遠端存取美國先進人工智慧（AI）晶片的能力。

這項名為《遠端存取安全法》（Remote Access Security Act）的法案，是華府基於國安考量，收緊對中國科技限制的最新舉措。重點在於防堵陸企透過雲端運算服務，在東南亞等地租用搭載輝達AI晶片的伺服器。

在美國已禁止先進晶片直接出口中國的情況下，這類離岸安排已成為陸企取得算力的常見途徑，也推升東南亞AI資料中心的建設速度。

美國眾議院中國事務委員會共和黨籍主席John Moolenaar指出，這項法案讓美國法律跟上數位時代，明確將雲端算力比照實體晶片納入出口管制，藉此堵住漏洞、強化國家安全。

延伸閱讀

盧特尼克爆內情…傳台積電違反DEI 交換條件加碼投資1000億

SK海力士啟動大規模擴張、計劃130億美元蓋新晶片封裝廠 明年完工

紐時指台美協議近完成 232條款豁免如何運作待觀察

紐時：台美接近達成協議 對台關稅15%

相關新聞

前CIA官員現身說法！教你識破間諜戰術

專訪美國前CIA官員艾夫提米亞迪斯：面對中共間諜戰術，全民該有的情報與反間諜素養

不只空襲！川普聽取打擊伊朗行動簡報 網路與心戰都列選項

美國哥倫比亞廣播公司新聞（CBS）12日報導，2名國防部官員表示，美國總統川普已聽取一系列可用於對付伊朗的軍事與秘密手段...

美眾院出手堵雲端漏洞 阻陸企遠端存取禁運AI晶片

美國眾議院周一通過一項跨黨派法案，擴大出口管制，限制中國大陸企業在中國境外資料中心遠端存取美國先進人工智慧（AI）晶片的...

薪資談判破局… 1.5萬護士罷工 紐約史上最大規模

由於合約談判破局，紐約市三大醫療集團旗下超過1萬5000名護士12日清晨開始罷工。這是紐約市史上最大規模的護士罷工行動。

鮑爾不忍了 發影片控川普私下施壓逼降息 川辯：不知司法部發傳票

聯邦準備理事會(Federal Reserve)主席鮑爾(Jerome Powell)多年以來面對川普總統抨擊時，一直避...

川普為何司法追殺鮑爾？ 逼裸退還要殺雞儆猴

聯準會（Fed）主席鮑爾因總部翻修工程一案遭美國檢察官啟動刑事調查，美國財經媒體分析，此事最終並不是真的關於美國總統川普...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。