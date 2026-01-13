美眾院出手堵雲端漏洞 阻陸企遠端存取禁運AI晶片

美國眾議院周一通過一項跨黨派法案，擴大出口管制，限制中國大陸企業在中國境外資料中心遠端存取美國先進人工智慧（AI）晶片的能力。

這項名為《遠端存取安全法》（Remote Access Security Act）的法案，是華府基於國安考量，收緊對中國科技限制的最新舉措。重點在於防堵陸企透過雲端運算服務，在東南亞等地租用搭載輝達AI晶片的伺服器。

在美國已禁止先進晶片直接出口中國的情況下，這類離岸安排已成為陸企取得算力的常見途徑，也推升東南亞AI資料中心的建設速度。

美國眾議院中國事務委員會共和黨籍主席John Moolenaar指出，這項法案讓美國法律跟上數位時代，明確將雲端算力比照實體晶片納入出口管制，藉此堵住漏洞、強化國家安全。