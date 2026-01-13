不只空襲！川普聽取打擊伊朗行動簡報 網路與心戰都列選項

美國哥倫比亞廣播公司新聞（CBS）12日報導，2名國防部官員表示，美國總統川普已聽取一系列可用於對付伊朗的軍事與秘密手段簡報，範圍遠不僅限於傳統空襲行動。

多名知情人士透露，總統國安團隊將於13日在白宮召開會議，討論更新後的對伊朗行動方案，目前尚不清楚川普是否會親自出席。空中武力與長程飛彈仍是任何可能軍事回應的核心，但五角大廈規劃人員也提出網路作戰選項與心戰行動，目的是削弱伊朗的指揮體系、通訊網路以及國營媒體運作。

官員表示，網路與心戰行動可與傳統軍事武力同步展開，軍事規劃人員將此稱為「整合行動」（integrated operations），同時也可視情況單獨部署。

國防部官員並未詳細說明哪些伊朗數位基礎設施正被考慮列為攻擊目標，也未透露若川普授權，針對伊朗國營媒體的心戰行動具體內容為何。

2名美方官員強調，尚未做出最終決定，外交管道依然暢通。儘管如此，擴大後的選項清單顯示，華府正為各種情境預做準備，其中衝突可能延伸至戰場打擊之外，包括持續的數位與影響力行動。