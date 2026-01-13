防衛不必擁有土地！軍事專家以美全球基地為例 反駁川普格陵蘭論

美國總統川普近日聲稱，美國必須擁有格陵蘭才能確保北極與本土安全。華爾街日報報導，這番言論遭多位前美國軍事與外交高官駁斥，指其違背數十年國策，可能削弱美國以盟友和海外基地構成的嚇阻體系。

川普上周五表示，美國唯有「擁有」格陵蘭才會全力防衛，而如果美國不這麼做，俄羅斯或中國可能介入。

但美國國防部在至少51個國家管理或使用超過128個海外基地，土地幾乎全由東道國依據雙邊協議提供，所有權從來不是前提。

前北約最高盟軍司令、退役海軍上將JamesStavridis強調：「我們毋須擁有土地，也能執行所有必要的行動。」

現役美軍目前大約有13%部署海外，日本、德國與南韓等盟友不僅提供土地，還分擔營運成本。五角大廈近年更轉向「據點而非基地」的部署模式，與盟邦共用設施。

前美國駐北約大使IvoDaalder警告，川普的說法「對北約構成嚴重威脅」，恐引發外界質疑，美國是否只願意防衛自己領土，進而削弱聯盟團結、損害美國作為可信盟友的嚇阻力。

就連共和黨內部也出現反彈。聯邦參議員Thom Tillis抨擊川普說法荒謬且分散戰略焦點。