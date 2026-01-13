川普強索格陵蘭損邦誼 美代表團訪丹麥重申尊重主權

快訊

中央社／ 華盛頓12日綜合外電報導

美國總統川普揚言接管格陵蘭之際，由美國兩黨議員組成的國會代表團本週將訪問丹麥。

格陵蘭是丹麥的自治領土，境內設有美軍空軍基地。

民主黨參議員昆斯（Chris Coons）辦公室今天在聲明中說，代表團將由昆斯領軍，成員還包括共和黨參議員提里斯（Thom Tillis）、民主黨參議員夏亨（Jeanne Shaheen）和杜賓（Dick Durbin），以及一些聯邦眾議院議員。

美國民主、共和兩黨議員上週表示，預計聯邦參議院最終將就一項法案進行表決，旨在限制川普企圖從長期盟友丹麥手中奪取格陵蘭的能力。

川普多次表示，華盛頓必須擁有格陵蘭，以防止俄羅斯或中國佔領這塊具有戰略位置且礦產資源豐富的北極地區。他表示，僅有美國軍事存在是不夠的。

提里斯表示：「身為參議院北大西洋公約組織觀察團（Senate NATO Observer Group）共同主席，我堅信國會必須展現團結，支持盟友，並尊重丹麥與格陵蘭的主權。」

杜賓補充說，川普「對格陵蘭持續不斷的威脅沒有必要，只會削弱我們的北約聯盟」。

昆斯辦公室指出，代表團將於16和17日在哥本哈根活動。

