美印太司令：北京持續對區域施壓 盟友團結至關重要

中央社／ 華盛頓12日綜合外電報導

美國印太地區最高軍事指揮官表示，儘管美中政治關係近期趨於穩定，北京仍持續對該區域內國家施加軍事壓力，因此盟友團結至關重要。

英國「金融時報」報導，美國印太司令帕帕羅（Samuel Paparo）在夏威夷「檀香山防衛論壇」（Honolulu Defense Forum）中說，中國軍方對東南亞各國採取強硬態度。

自美國總統川普與中國國家主席習近平去年10月在韓國舉行高峰會後，美中關係已趨於穩定。在此之後，川普對內閣明確表示，美國對中政策目標已轉變為強調兩國關係的穩定。

當被問及這是否意味中國軍方在南海及對台立場較不具侵略性時，帕帕羅說：「你能看見對（東南亞國家協會，ASEAN）國家面臨的壓力依然存在。」

他補充說，儘管美中關係整體上趨於穩定，但中國仍持續在區域內施壓，考驗這種穩定，因此「我們的聯盟與夥伴的凝聚力非常重要」。

帕帕羅雖未點名任何國家，但中國人民解放軍最近對菲律賓採取強硬行動，尤其是在有主權爭議的黃岩島（Scarborough Shoal）附近。

在日本首相高市早苗去年11月發表「台灣有事論」後，中國軍方也加強在釣魚島附近活動。中日皆對釣魚台（日稱：尖閣諸島）有主權聲索。

去年12月，川普政府發布新的「國家安全戰略」，看似降低對中國安全威脅的關注，並將注意力轉向西半球，此一發展引發部分美國盟友擔憂。

但帕帕羅表示，美國戰爭部長赫格塞斯（PeteHegseth）已明確表示，印太地區對美國至關重要，是潛在「最大威脅」來源。

曾任美國國防部印太安全事務助理部長的瑞特納（Ely Ratner）說，過度強調美中關係穩定是個錯誤。

他說：「北京的戰略很清楚：用合作承諾牽制美國，在華府與其盟友之間製造裂痕，並迫使整個區域屈服。當我們把美中關係置於盟友關係之上時，其實就是在替北京做事。」

相關新聞

專訪美國前CIA官員艾夫提米亞迪斯：面對中共間諜戰術，全民該有的情報與反間諜素養

防衛不必擁有土地！軍事專家以美全球基地為例 反駁川普格陵蘭論

美國總統川普近日聲稱，美國必須擁有格陵蘭才能確保北極與本土安全。華爾街日報報導，這番言論遭多位前美國軍事與外交高官駁斥，...

墨西哥總統薛恩鮑姆：打擊毒梟無需美國軍事干預

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）今天與美國總統川普就安全和毒品走私問題進行「成效良好的對話」。她...

鮑爾遭刑事調查 葉倫、柏南奇批削弱聯準會獨立性

美國聯邦準備理事會（Fed）前主席葉倫、柏南奇等人今天同聲譴責司法部對現任主席鮑爾展開刑事調查，稱這項「史無前例的舉措」...

川普點名微軟「別讓美國人幫AI電力埋單」 預告宣布新措施

美國總統川普表示，微軟將宣布相關調整措施，以確保在因應AI需求、興建更多資料中心之際，美國民眾不會面臨電力費用上漲。

得罪川普？ 澳洲駐美大使陸克文提前離任

澳洲總理艾班尼斯13日表示，澳洲駐美國大使、前總理陸克文將提前一年卸任，結束原定四年任期。此一決定出現在美國總統川普公開...

