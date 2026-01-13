川普傾向對伊朗動武 范斯等力勸先別放棄外交

美方知情官員透露，總統川普目前傾向對伊朗採取軍事打擊，但尚未做最後決定；據稱以副總統范斯（JD Vance）為首的高層幕僚正勸說川普在對伊朗動武前，先嘗試外交途徑。

綜合華爾街日報與Axios新聞網報導，川普13日將與國安高層會面以確定應對方式，選項除空襲伊朗政權相關目標外，還有網路攻擊、批准新的制裁措施及加強網路上反伊朗政權的資訊戰等。

官員透露，川普目前較傾向軍事打擊，但不排除隨伊朗國內局勢發展及與幕僚討論後改變想法。也有官員研判，川普或許會先發動打擊，再與德黑蘭認真談判。

美國目前沒有航艦打擊群在中東地區，但官員表示川普仍可下令轟炸機、戰機或海軍艦艇對伊朗發動空襲。

川普特使魏科夫（Steve Witkoff）目前也正就外交途徑與伊朗外長保持聯繫。

儘管當前國內因示威激烈與美國施壓而陷入動盪，但幾無跡象顯示伊朗統治階層即將失去權力，目前也都沒有任何伊朗高官或軍方公開反對領導層或倒戈情事。

華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）外交政策項目主任、伊朗問題專家馬洛尼（SuzanneMaloney）說：「（動武會讓）伊朗政權縮起來防守，雖在國際上變得更虛弱、孤立，但應對美國時也會更能承受風險，政權的核心反而更有動機團結凝聚。」

CNBC新聞網引述投顧機構BCA Research的首席地緣政治分析師格特肯（Matt Gertken）指出，若美國決定動手，手中工具從網攻、特戰破壞到無人機乃至海、空軍飛彈空襲等不一而足。美國可能攻擊核設施、軍事基礎建設或政府設施，以削弱伊朗政權能力。

然而格特肯也提醒，伊朗並非沒有反擊美國的能力，特別是透過攻擊區域能源基礎設施。他研判除非當地情勢已惡化到美國認為介入推動政權更迭機不可失，否則川普政府還不到急於摧毀伊朗政權的地步。

以色列智庫「國家安全研究所」（INSS）高級研究員希特里諾維奇（Danny Citrinowicz）表示，川普政府若只是「象徵性」動武，反而恐讓局面治絲益棼。

希特里諾維奇說：「兩難局面已達極致：強力空襲或許能削弱伊朗政權鎮壓能力，但同時也可能促使政權內部更加團結，並引發更廣泛的衝突升級。在伊朗內部缺乏有力反對派下，空襲或許能取得戰術面成功，但未必能達成戰略層面的成果。」