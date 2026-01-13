鮑爾遭施壓 跨黨派財經大老怒到聯合發聲明 債券專家警告利率恐上揚

針對美國司法部對聯準會（Fed）主席鮑爾展開刑事調查，三位前Fed主席與四位前財長發表聯合聲明，嚴詞批評此舉將破壞央行獨立性；品浩（Pimco）等大型債券投資機構的基金經理人則警告，此舉反而可能導致美債殖利率上揚，與美國總統川普想要壓低利率的目標背道而馳。

多位美國央行與財政前高層官員12日在聲明中，把川普政府施壓鮑爾的方式比擬為新興市場政府才會祭出的手法，表示「這就是制度薄弱的新興市場制定貨幣政策的方式，並會對通膨及整體經濟運作帶來高度負面的後果。這種做法不應出現在美國，美國最大的優勢在於法治，而法治正是我們經濟成功的基礎。」

聲明由目前仍在世的三位前Fed主席共同署名，包括葉倫、柏南克與葛林斯潘，連署者還包括四位前財政部長：曾在歐巴馬政府任職的蓋特納與陸伍、在小布希政府任職的寶森，以及在柯林頓政府任職的魯賓。葉倫也曾在拜登政府期間擔任財政部長。這份聲明同時獲得跨黨派的前白宮經濟顧問聯署。

債券基金經理人認為，川普政府透過威脅削弱央行在對抗通膨上的公信力，對金融市場帶來一大新風險。只要這種不確定性持續存在，交易者可能會讓美債殖利率維持在比原本應有水準更高的位置，進而推升房貸、企業貸款以及其他各類信貸的成本。

PGIM（保德信投資管理）共同投資長彼得斯（Gregory Peters）表示：「市場會對Fed變成不穩定來源這件事感到高度不安。」他形容最新發展就像足球員意外踢進自家球門的「烏龍球」，反而替對手得分。

瑞典北歐斯安銀行（SEB）經濟學家科佩爾曼說，市場不樂見聯準會與白宮之間的公開衝突，她預期「美國通膨風險與信用評等的風險溢價將上升，進而可能對長天期殖利率形成上行壓力」。

川普表示，他並不知情司法部的行動，而檢察官最終也未必真的會對鮑爾提起訴訟。不過，川普即將任命鮑爾的繼任者，這加深市場對央行可能過度降息、最終推升通膨的擔憂。

即便Fed調降短期利率，投資人仍可能因通膨侵蝕投資報酬的風險而要求更高的長期殖利率，進而推升長期利率。此外，這也可能促使身為美國公債重要買家的海外投資人，減少對美國市場的投入。

Pimco投資長艾達信表示，周一市場表現平穩，反映投資人對法律與政治制度有足夠信心，認為能保護聯準會免於政府壓力。

但艾達信也補充說，風險顯而易見，「市場喜歡確定性、可預測性，也重視聯準會職權中的關鍵面向——尤其是利率政策必須保持獨立……任何威脅貨幣政策獨立性的行為，都可能引發意想不到的後果。簡單來說，結果可能就是利率反而更高」。