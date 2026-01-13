墨西哥總統薛恩鮑姆：打擊毒梟無需美國軍事干預

快訊

中央社／ 墨西哥市12日綜合外電報導
墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）。歐新社
墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）今天與美國總統川普就安全和毒品走私問題進行「成效良好的對話」。她在會談後表示，排除美國以軍事干預打擊販毒集團的可能。

綜合法新社與路透社報導，薛恩鮑姆在記者會表示，她拒絕川普發起軍事行動的提議，「排除」美國以軍事干預墨西哥的可能。

薛恩鮑姆補充說，如果美國發表立場相反的聲明，她將尋求再次溝通。

薛恩鮑姆說，「我們（美墨）將繼續在主權框架內合作…我們尋求的是協調，而非服從。」

薛恩鮑姆今天稍早在X平台指出，美墨領袖討論在尊重墨西哥主權的前提下，如何保障安全、遏制毒品走私，以及貿易暨投資等問題。

川普上週表示，近期在太平洋與加勒比海地區展開海上行動後，美國將對販毒集團發動地面打擊，但他未具體說明地點和時間。

川普與薛恩鮑姆去年12月曾於華府會面，川普表示薛恩鮑姆是「非常棒的人」。不過他補充說，正促請她同意派遣美軍打擊墨西哥的販毒集團。

墨西哥2025年已將數十名毒梟引渡至美國並加強邊境合作，但薛恩鮑姆多次反對任何外部軍事干預。她在記者會表示，過去一年，從墨西哥走私到美國的芬太尼（Fentanyl）數量下降約50%。

美國日前活捉委內瑞拉總統馬杜洛（NicolasMaduro）後，川普稱古巴將不再接收委內瑞拉的石油與資金。薛恩鮑姆表示，她沒有與川普討論古巴問題，但如果有需求，墨西哥願協助古巴與美國之間的溝通。

薛恩鮑姆同時表示，川普詢問她關於墨西哥對委內瑞拉的立場。她回應說，根據憲法，墨西哥反對軍事干預。

