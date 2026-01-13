川普點名微軟「別讓美國人幫AI電力埋單」 預告宣布新措施

美國總統川普表示，微軟將宣布相關調整措施，以確保在因應AI需求、興建更多資料中心之際，美國民眾不會面臨電力費用上漲。

川普周一（12日）在社群媒體發文表示：「我絕不希望美國人因為資料中心而支付更高的電費。因此，我的政府正與美國主要科技公司合作，要求他們對美國人民做出承諾，未來幾周我們將有許多消息可以宣布。」

川普說，儘管資料中心是AI熱潮的關鍵，但「興建這些設施的大型科技公司必須『自行負擔成本』」。他表示，微軟將進行「重大調整」，但未具體說明內容。

川普表示樂見微軟努力抑制電力價格，並暗示其他公司也將做出類似承諾。

川普說：「第一個就是微軟，我的團隊一直與他們合作。微軟將自本周起進行重大調整，確保美國人不會因該公司的用電而『替他們埋單』，也就是支付更高電費帳單。」

微軟周一晚間並未立即回應外界對川普貼文的置評請求。不過，微軟副董事長兼總裁史密斯（Brad Smith）計劃於周二在華盛頓的一場活動中發表相關聲明。微軟在川普發文前、於宣布該活動的聲明中表示：「微軟一直與各地社區合作，善用科技力量，打造更美好的未來。」

微軟聲明說：「在美國即將迎來建國250周年之際，國家正進入一個由AI力量塑造的全新機會時代。這個時刻提出了關於我們共同打造的未來的根本問題——誰將從AI中受益、其潛在影響為何，以及誰應承擔關鍵AI基礎建設的成本？」

隨著美國期中選舉將在今年稍後登場，川普正設法壓低消費者物價。儘管川普政府在各國AI競賽的過程中大力支持資料中心建設，但這波快速擴建導致部分相關電費暴漲，如今正威脅共和黨在國會的多數席次。這也讓美國電網的營運單位與監管機構感到棘手：他們必須設法分攤這筆成本，同時確保電力供應可靠且充足。

民調顯示，美國民眾對川普在第二任期內的經濟治理評價不佳；而在去年11月的選舉中，民主黨以降低電費為競選訴求，在紐澤西州、維吉尼亞州與喬治亞州等關鍵州橫掃多場選戰。隨著共和黨與民主黨在今年11月角逐期中選舉，電費議題勢必持續發酵。

CNBC去年底報導，美國電力公司在8月向消費者收取的電費，較一年前上漲6%，這也包括那些設有許多資料中心的州。

Meta上周宣布已與三家核能發電公司達成協議，為俄亥俄州的一座資料中心供電。