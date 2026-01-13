回應川普威脅 北約與格陵蘭擬加強防務合作

快訊

中央社／ 格陵蘭首府努克12日綜合外電報導

美國總統川普日前再度暗示不排除以武力奪取丹麥自治領地格陵蘭，北大西洋公約組織（NATO）與格陵蘭政府今天表示，雙方有意加強防務合作，以維護該地區安全。

綜合法新社和路透社報導，川普多年來一直主張要購買或併吞這座北極島嶼，昨天再度揚言美國「不論用什麼方式」都會取得格陵蘭。

格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）今天表示，格陵蘭的安全與防務「屬於北約」這個由美國主導、共有32個成員國的軍事聯盟。

格陵蘭的聯合政府在聲明中指出：「所有北約成員國，包括美國在內，都對格陵蘭的防務有共同利益。作為丹麥王國的一部分，格陵蘭是北約成員，因此格陵蘭的防務必須透過北約進行。」

尼爾森說，他的政府將確保格陵蘭及周邊地區的防務發展，並在與北約密切合作、與包括美國在內等盟友對話及與丹麥合作下推動相關工作。

北約秘書長呂特（Mark Rutte）今天也說，北約正就加強北極地區安全「研擬下一步措施」。

北約外交官指出，一些成員國已提出在這個地區展開新任務的構想，但目前尚無具體提案。

川普堅稱格陵蘭必須納入美國版圖，說這塊丹麥自治領土對美國國家安全至關重要。

格陵蘭擁有大量尚未開發的資源，包括科技產業的稀土礦物。

在格陵蘭首府努克（Nuuk）街頭，不少居民對記者說，他們日益感到擔憂。

35歲的賓則（Nuunu Binzer）說：「川普第一次說想買下我們時，我們還笑他，但現在，他的態度更加強硬了。」

丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）警告，美國若對格陵蘭發動武裝攻擊，將意味著北約的終結。

為了安撫華府，哥本哈根已對該地區安全進行大幅投資，並在2025年編列約900億丹麥克朗（約新台幣4427億元）的預算。

人口約5.7萬的格陵蘭也設有一座美軍基地。

呂特指出，丹麥對美軍在島上擴大駐軍並無異議。根據1951年簽署、2004年更新的條約，美國若想派遣更多部隊，只需通知丹麥即可。

丹麥也在外交層面展開行動，丹麥與格陵蘭代表預計將在本週會晤美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）。根據美國與丹麥媒體報導，他們預計14日在華府會面。

丹麥外長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）今天在社群媒體發布與格陵蘭外長莫茨費爾特（VivianMotzfeldt）會面的照片。

根據報導，丹麥希望在與美國代表會面前，能與格陵蘭領導人展現團結一致的立場。

丹麥媒體上週報導，丹麥與格陵蘭國會議員就如何與華府談判，舉行了一場氣氛緊張的視訊會議。

面對川普一再發出的威脅，尼爾森在聲明中表示：「我完全理解大家會感到不安。」

他的政府強調，在「任何情況下」，都無法接受美國接管格陵蘭。

民調顯示，格陵蘭人民強烈反對成為美國的一部分。

尼爾森在社群平台領英（LinkedIn）寫道：「我們是一個能自行做決定的民主社會，而我們的行動是以國際法為依據。」

