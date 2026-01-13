得罪川普？澳洲駐美大使陸克文提前離任

快訊

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
澳洲駐美大使陸克文曾任澳洲總理，預定提前於今年3月完成交接後離任。路透
澳洲總理艾班尼斯13日表示，澳洲駐美國大使、前總理陸克文將提前一年卸任，結束原定四年任期。此一決定出現在美國總統川普公開批評陸克文之後。艾班尼斯指出，陸克文將於3月完成交接，返澳接掌「亞洲協會」智庫。

艾班尼斯強調，澳美關係仍是最緊密的盟友關係，未來也不會改變。他表示，陸克文任內成功爭取川普政府對AUKUS核動力潛艦計畫的持續支持，並與美方協商關鍵礦產協議，相關工作仍將延續。

陸克文過去曾多次批評川普，在成為大使前更形容川普是「史上最具破壞力的總統」，該言論後來已刪除。去年10月白宮活動中，川普曾當面對陸克文表示「我不喜歡你，可能永遠都不會」，引發關注。

艾班尼斯表示，提前離任是陸克文本人的決定，接任人選將另行宣布。白宮官員則對路透表示，陸克文與川普政府合作順利。陸克文先前曾在社群平台發文稱，他在美期間持續關注美中關係，這是攸關區域與全球穩定的核心議題。

艾班尼斯 川普 美中關係

