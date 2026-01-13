川普政府加強移民審查 撤銷逾10萬簽證創紀錄

美國國務院今天表示，國務院自總統川普去年上任以來撤銷超過10萬張簽證，創下新紀錄。川普政府尋求推進強硬移民政策。

路透社報導，撤銷簽證的規模反映川普去年重返白宮後啟動廣泛移民打擊行動，驅逐移民人數前所未見，包括部分持有有效簽證者。川普政府也對發放簽證採取更嚴格的政策，包括加強社群媒體審查和擴大篩核措施。

國務院在社群平台X發文表示：「國務院現已撤銷超過10萬張簽證，包含約8000張學生簽證和2500張特殊簽證，對象是曾因涉及犯罪活動而與美國執法部門有過接觸的個人。我們將持續遣返這些惡徒，以維護美國安全。」

國務院副發言人皮戈特（Tommy Pigott）表示，撤銷簽證的4大主因分別是逾期居留、酒後駕車、攻擊與竊盜。他還說，撤銷簽證數較2024年增加150%。

皮戈特說，國務院也已成立「持續審查中心」（Continuous Vetting Center），目的在確保「所有在美國境內的外國人遵守美國法律，並迅速撤銷那些對美國公民構成威脅者的簽證」。

國務院去年11月曾表示，國務院自川普去年1月20日就職以來撤銷約8萬張非移民簽證，原因是涉及酒駕、攻擊和竊盜等罪行。

國務院今年指示美國駐外外交人員，對任何華府可能認為對美懷有敵意以及有政治行動主義紀錄的申請人保持警惕。

川普政府官員曾表示，學生簽證持有者及持有「綠卡」的合法永久居民，若支持巴勒斯坦和批評以色列在加薩走廊戰事中的行為，也會面臨被驅逐出境的風險，並稱他們的行為威脅美國外交政策，且指控他們支持巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」（Hamas）。