美媒：伊朗外長上周末聯繫美國特使威科夫 今後幾天可能舉行會談
美國Axios新聞網12日引述2位知情人士報導，伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi ）上周末曾和美國中東特使威科夫溝通。
根據該報導，在美國總統川普揚言對德黑蘭採取軍事行動，以應對伊朗這波示威潮下，阿拉奇上周末曾聯繫威科夫。
上述2位知情人士說，此一接觸似乎是德黑蘭企圖為美伊緊張降溫，或為了在川普政府對德黑蘭採取任何行動前爭取時間。
另有1位消息人士表示，阿拉奇和威科夫曾討論在接下來幾天舉行會談的可能性。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言