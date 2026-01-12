快訊

【即時短評】宜蘭高鐵反思：「大禮包」人人愛 要用什麼還給下一代？

雨區再擴大！這日冷氣團南下「2地低溫9度」 周五溫差逾10度

資深藝人長照悲歌… 男星中風罹癌住不起安養院 向外界募款求助

美媒：伊朗外長上周末聯繫美國特使威科夫 今後幾天可能舉行會談

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
伊朗外長阿拉奇12日在德黑蘭對這波示威潮發表演說。路透
伊朗外長阿拉奇12日在德黑蘭對這波示威潮發表演說。路透

美國Axios新聞網12日引述2位知情人士報導，伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi ）上周末曾和美國中東特使威科夫溝通。

根據該報導，在美國總統川普揚言對德黑蘭採取軍事行動，以應對伊朗這波示威潮下，阿拉奇上周末曾聯繫威科夫。

上述2位知情人士說，此一接觸似乎是德黑蘭企圖為美伊緊張降溫，或為了在川普政府對德黑蘭採取任何行動前爭取時間。

另有1位消息人士表示，阿拉奇和威科夫曾討論在接下來幾天舉行會談的可能性。

德黑蘭 美國 拉奇

延伸閱讀

川普擬介入伊朗鎮壓反政府示威 陸外交部：反對干涉別國內政

川普稱伊朗急call提議核談判！美安排雙邊會面 「但仍會行動」

燃燒的伊朗：全國抗爭蔓延至少544死，動搖最高領袖的政治危機？

軍事或非最佳選項？美參議員質疑對伊朗動武效果

相關新聞

日本防衛大臣小泉進次郎啟程訪美 美日防長會談16日舉行

日本防衛大臣小泉進次郎12日晚間搭機啟程訪美，將途經夏威夷及洛杉磯，將於日本時間16日在華府和美國國防部長赫塞斯會談。

美媒：伊朗外長上周末聯繫美國特使威科夫 今後幾天可能舉行會談

美國Axios新聞網12日引述2位知情人士報導，伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi ）上周末曾和美國中東特使威...

美泰兒推出自閉症芭比娃娃 多元包容系列添新成員

芭比（Barbie）製造商美泰兒公司（Mattel）今天宣布推出1款患有自閉症的芭比娃娃，成為該公司多元包容系列的最新成...

基辛格：美國若想讓晶片製造從亞洲回流 仍有段長路

美國半導體大廠英特爾（Intel）5日發表首批採用其最新18A製程的處理器產品，達到新里程碑；但前執行長基辛格9日表示，...

Fed鮑爾遭美國刑事起訴收到傳票 「賣出美國」席捲全球市場

美國聯準會（Fed）主席鮑爾說他遭到美國刑事起訴的威脅，已收到大陪審團發出的傳票，涉及他去年6月在國會所做的聯準會總部整...

Fed鮑爾快卸任了 川普拿司法追殺？逼他裸退還要「殺雞儆猴」

聯準會（Fed ）主席鮑爾因總部翻修工程一案遭美國檢察官啟動刑事調查，美國財經媒體分析，此事最終並不是真的關於美國總統川...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。