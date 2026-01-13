聽新聞
0:00 / 0:00

Fed總部整修超支 鮑爾遭刑事調查

聯合報／ 編譯盧思綸茅毅／綜合報導
聯準會主席鮑爾（右）因總部翻修工程案遭美國檢察官啟動刑事調查，美媒分析，這可能是美國總統川普（左）打算控制聯準會，利用司法對付鮑爾。（路透）
聯準會主席鮑爾（右）因總部翻修工程案遭美國檢察官啟動刑事調查，美媒分析，這可能是美國總統川普（左）打算控制聯準會，利用司法對付鮑爾。（路透）

紐約時報十一日引述知情官員報導，美國哥倫比亞特區聯邦檢察官辦公室已對聯準會（Ｆｅｄ）主席鮑爾展開刑事調查，聚焦Ｆｅｄ耗資廿五億美元（約台幣七九七點五億元）的華府總部翻修工程，和他是否就工程規模與支出對國會做出不實陳述。

鮑爾十一日晚間發布聲明反擊，主張上述的工程項目和他去年六月在國會作證都不過是藉口；真正原因在於Ｆｅｄ是依據最能為公共利益服務的判斷設定利率，而非順從總統個人的偏好。

該聲明提到，關鍵在於Ｆｅｄ能否繼續依證據與經濟情勢制定利率政策，抑或貨幣政策將改由政治壓力或恐嚇左右。外界應將此一可能的起訴，置於（川普）政府持續施壓和威脅的更大脈絡下理解；鮑爾將持續以正直與致力服務美國人民的態度，來履行主席職務。

鮑爾去年六月作證後，Ｆｅｄ官網上的「常見問答」，重申他向國會報告的內容，並持續公開披露整修的新細節，包含線上導覽、照片與二○二一年計畫書的補充註解，強調居高不下的材料、設備和人力成本等因素，都是工程超支的主因。

上述調查去年十一月由哥倫比亞特區聯邦檢察長皮洛批准。她被視為美國總統川普長久以來的盟友，去年獲任命領導哥倫比亞特區聯邦檢察官辦公室。Ｆｅｄ華府總部翻修工程二○二二年動工，包含總部艾克斯大樓及一棟憲法大道一九三○年代的建築物，預定明年完工。據估計，工程經費已超支約七億美元（約台幣二二三點三億元）。

不過，啟動調查是一回事，拿出足夠證據讓聯邦大陪審團同意起訴，甚至讓起訴最後站得住腳，又是另一回事。外界咸認為，這是川普與鮑爾長期衝突的最新升級。川普多次因降息幅度不如他的預期而公開抨擊鮑爾，並揚言撤換這位自己二○一七年第一任時提名的Ｆｅｄ主席。川普也多次對廿五億美元的翻修工程案表達不滿，除了指責鮑爾「無能」，也表明不排除提告。

儘管鮑爾的主席任期預定五月屆滿，但他身為理事的任期可至後年一月。他尚未透露今年是否有意續留Ｆｅｄ。

美國總統唯有在具正當理由下，才能將Ｆｅｄ官員解職，過去通常限於瀆職或嚴重失職等理由。美國聯邦最高法院廿一日將就本案進行言詞辯論。美國國會授予Ｆｅｄ設定利率的權力，以不受總統干預。立法者同時規定，Ｆｅｄ應追求低且穩定的通膨及健康的勞動市場。

鮑爾 Fed 川普

延伸閱讀

川普不滿埃克森美孚立場 傾向排除參與委國投資

川普擬介入伊朗鎮壓反政府示威 陸外交部：反對干涉別國內政

市場憂聯準會獨立性 黃金白銀價格創紀錄新高

川普深夜P圖發假維基百科照！自封「委內瑞拉代理總統」

相關新聞

Fed總部整修超支 鮑爾遭刑事調查

紐約時報十一日引述知情官員報導，美國哥倫比亞特區聯邦檢察官辦公室已對聯準會（Ｆｅｄ）主席鮑爾展開刑事調查，聚焦Ｆｅｄ耗資...

殺雞儆猴 川普用司法逼鮑爾裸退

美國聯準會（Ｆｅｄ）主席鮑爾遭檢方啟動刑事調查。外媒報導說，這並非真的與美國總統川普視鮑爾為眼中釘，或川普不滿鮑爾沒照他...

日本防衛大臣小泉進次郎啟程訪美 美日防長會談16日舉行

日本防衛大臣小泉進次郎12日晚間搭機啟程訪美，將途經夏威夷及洛杉磯，將於日本時間16日在華府和美國國防部長赫塞斯會談。

美泰兒推出自閉症芭比娃娃 多元包容系列添新成員

芭比（Barbie）製造商美泰兒公司（Mattel）今天宣布推出1款患有自閉症的芭比娃娃，成為該公司多元包容系列的最新成...

基辛格：美國若想讓晶片製造從亞洲回流 仍有段長路

美國半導體大廠英特爾（Intel）5日發表首批採用其最新18A製程的處理器產品，達到新里程碑；但前執行長基辛格9日表示，...

Fed鮑爾遭美國刑事起訴收到傳票 「賣出美國」席捲全球市場

美國聯準會（Fed）主席鮑爾說他遭到美國刑事起訴的威脅，已收到大陪審團發出的傳票，涉及他去年6月在國會所做的聯準會總部整...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。