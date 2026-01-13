Fed總部整修超支 鮑爾遭刑事調查

紐約時報十一日引述知情官員報導，美國哥倫比亞特區聯邦檢察官辦公室已對聯準會（Ｆｅｄ）主席鮑爾展開刑事調查，聚焦Ｆｅｄ耗資廿五億美元（約台幣七九七點五億元）的華府總部翻修工程，和他是否就工程規模與支出對國會做出不實陳述。

鮑爾十一日晚間發布聲明反擊，主張上述的工程項目和他去年六月在國會作證都不過是藉口；真正原因在於Ｆｅｄ是依據最能為公共利益服務的判斷設定利率，而非順從總統個人的偏好。

該聲明提到，關鍵在於Ｆｅｄ能否繼續依證據與經濟情勢制定利率政策，抑或貨幣政策將改由政治壓力或恐嚇左右。外界應將此一可能的起訴，置於（川普）政府持續施壓和威脅的更大脈絡下理解；鮑爾將持續以正直與致力服務美國人民的態度，來履行主席職務。

鮑爾去年六月作證後，Ｆｅｄ官網上的「常見問答」，重申他向國會報告的內容，並持續公開披露整修的新細節，包含線上導覽、照片與二○二一年計畫書的補充註解，強調居高不下的材料、設備和人力成本等因素，都是工程超支的主因。

上述調查去年十一月由哥倫比亞特區聯邦檢察長皮洛批准。她被視為美國總統川普長久以來的盟友，去年獲任命領導哥倫比亞特區聯邦檢察官辦公室。Ｆｅｄ華府總部翻修工程二○二二年動工，包含總部艾克斯大樓及一棟憲法大道一九三○年代的建築物，預定明年完工。據估計，工程經費已超支約七億美元（約台幣二二三點三億元）。

不過，啟動調查是一回事，拿出足夠證據讓聯邦大陪審團同意起訴，甚至讓起訴最後站得住腳，又是另一回事。外界咸認為，這是川普與鮑爾長期衝突的最新升級。川普多次因降息幅度不如他的預期而公開抨擊鮑爾，並揚言撤換這位自己二○一七年第一任時提名的Ｆｅｄ主席。川普也多次對廿五億美元的翻修工程案表達不滿，除了指責鮑爾「無能」，也表明不排除提告。

儘管鮑爾的主席任期預定五月屆滿，但他身為理事的任期可至後年一月。他尚未透露今年是否有意續留Ｆｅｄ。

美國總統唯有在具正當理由下，才能將Ｆｅｄ官員解職，過去通常限於瀆職或嚴重失職等理由。美國聯邦最高法院廿一日將就本案進行言詞辯論。美國國會授予Ｆｅｄ設定利率的權力，以不受總統干預。立法者同時規定，Ｆｅｄ應追求低且穩定的通膨及健康的勞動市場。