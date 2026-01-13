聽新聞
殺雞儆猴 川普用司法逼鮑爾裸退

聯合報／ 編譯葉亭均／綜合報導
鮑爾就司法部向Fed發出大陪審團傳票一事發表公開聲明。路透
鮑爾就司法部向Fed發出大陪審團傳票一事發表公開聲明。路透

美國聯準會（Ｆｅｄ）主席鮑爾遭檢方啟動刑事調查。外媒報導說，這並非真的與美國總統川普視鮑爾為眼中釘，或川普不滿鮑爾沒照他的意思降息，而是攸關川普打算控制Ｆｅｄ，以及提前給下任Ｆｅｄ主席一記警告。這也可能是逼鮑爾五月「裸退」的手段。

目前被視為下任Ｆｅｄ主席熱門人選的白宮國家經濟會議主席哈塞特或Ｆｅｄ前理事華許均聲稱將維持Ｆｅｄ的獨立性。然而，一旦他們接任後設定的利率政策違背川普意願，預料將受到與鮑爾類似的對待。這是逼迫繼任者乖乖聽話的一種嚇阻。

這也等於對所有Ｆｅｄ官員表明，敢違抗川普，當局將查找你的背景與公開言論，找藉口撤換你。如此一來，最後恐怕只剩那些願貫徹川普意志的人。

專研Ｆｅｄ歷史的投資經理史賓德爾十一日表示，川普可不是只想要更低的利率，他要的是對Ｆｅｄ理事會的控制權；他及美國財長貝森特「想把手伸進來」，以推動更大幅度的改變，像Ｆｅｄ監管銀行的方式，或如何運用資產負債表介入市場。

克瑞塞特資本投資長艾布林等分析家認為，這可能是川普想促使鮑爾五月卸任主席時一併辭掉理事，令鮑爾「裸退」的策略，好將他「完全踢出局」。

鮑爾理事任期至後年一月才屆滿，但尚未表態在卸任主席後是否有意續留理事會。

分析家說，檢方對鮑爾展開刑事調查是川普刻意進行的一場政治秀，向主席的繼任人選與其他理事傳達以下訊息：「你的工作就是照我說的辦」。

