基辛格：美國若想讓晶片製造從亞洲回流 仍有段長路
美國半導體大廠英特爾（Intel）5日發表首批採用其最新18A製程的處理器產品，達到新里程碑；但前執行長基辛格9日表示，美國要從亞洲奪回晶片生產工作，仍有一段長路要走。
目前全球先進晶片製造工作大多仍集中在亞洲，尤其是台灣。美國官員曾表示，如此不平衡情況構成經濟和國家安全疑慮。
川普（Donald Trump）政府已採取行動來強化美國晶片生產，不僅入股英特爾，還推動先進半導體製造重返美國。
基辛格（Pat Gelsinger）在福斯財經新聞網（FoxBusiness Network）節目「克拉曼倒數計時」（TheClaman Countdown）中同樣表示，半導體生產回到美國至關重要，但他也提醒，這段過程需要時間。
基辛格直言，美國要贏回半導體製造有難度，「這花了數十年才在亞洲聚積，要回流不會那麼快。」他說，只要關心美國當前能生產多少片晶圓，「這是唯一重要的事」。
基辛格還表示，美國晶片設計大廠如輝達（Nvidia）和超微（AMD）仍有必要承諾在美國生產晶片，而這也是英特爾長期策略的一部分。
他說：「所有這些（晶片需求）都有必要回到（訴諸）美國的晶圓廠與英特爾的晶圓廠。...我對於（英特爾達成）這些里程碑當然受到鼓舞，但我們還有很多工作要做。」
