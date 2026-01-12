Fed鮑爾收到傳票 「賣出美國」交易再起

美國聯準會（Fed）主席鮑爾說他遭到美國刑事起訴的威脅，已收到大陪審團發出的傳票，涉及他去年6月在國會所做的聯準會總部整修證詞。市場視此為川普政府升高對聯準會的攻擊，對Fed獨立性的憂慮升溫，使得「賣出美國」（Sell America）的情緒在今（12）日席捲全球市場。

亞洲早盤交易時段，美元、美國公債與美股期貨同步走跌。彭博美元指數在亞洲交易時段一度下跌 0.2%，美元幾乎對所有十國集團（G10）貨幣走弱。截至台灣時間今天下午2時18分，標普500指數期貨下跌0.6%，那斯達克100指數期貨下跌0.9%。美國公債期貨也同步走跌。

聯準會主席鮑爾暗示，聯準會整修花費只是藉口，自己會遭受的威脅與壓力，源自於他與川普政府在貨幣政策上的分歧。川普本人和他的核心財金官員，已多次要主張Fed應該大幅降息。

這波「賣出美國」交易，再度引發外界對美國總統究竟能夠、或是應該在多大程度上，影響利率政策的討論。利率政策長期被視為聯準會的專屬職權。同時，也重新喚起投資人思考是否應降低對美國資產與美元的曝險。這也正是去年4月川普宣布實施對等關稅時，主導全球市場的核心主題。

Allspring全球投資公司投資組合經理Gary Tan表示：「任何引發外界質疑聯準會獨立性的發展，都會為美國貨幣政策增添不確定性。這很可能會強化市場既有的趨勢，也就是分散配置、降低對美元的依賴，並提升對黃金等傳統避險資產的興趣。」

彭博分析，對投資人而言，Fed與川普政府因「傳票」升高的衝突，為市場波動加劇埋下伏筆，因為這可能對長期貨幣政策產生影響。同時，市場焦點也再度落在美元之上。美元做為全球貿易的基礎，占全球外匯交易量近 90%。歐洲央行（ECB）管理委員會委員德加洛上周已警告，行政部門對聯準會的批評，正在威脅美元的國際地位。

策略師與投資人示警，如果雙方的緊張持續升高，「賣出美國」的拋售潮可能進一步加深。摩根大通資產管理說，相關消息可能促使美國公債殖利率曲線進一步趨陡。瑞士私人銀行Lombard Odier認為，美元與美國公債將承受更大壓力。景順投資則指出，歐洲與亞洲股票等非美國資產現在顯得更具吸引力。

川普周日接受NBC News專訪時，否認自己知道司法部對聯準會展開的調查。

也有部分人士不那麼悲觀。他們的看法是，鑑於美元做為準備貨幣的強勢地位、美國公債市場的深度流動性，以及人工智慧（AI）熱潮對股市的推動力，任何回檔都可能成為買進良機。

道富（State Street）資深總經策略師Marvin Loh就說：「我們始終關注央行獨立性的問題，但現在仍需再觀察，等經濟結果更為明確時，再做決策。」Vantage Global Prime資深市場分析師Hebe Chen也認為，目前對鮑爾的司法調查「看起來更像是煙霧，而不是火焰」，但這種狀況能維持多久，還有得辯。