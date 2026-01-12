市場憂聯準會獨立性 黃金白銀價格創紀錄新高

快訊

中央社／ 香港12日綜合外電報導

美國司法部鎖定聯邦準備理事會（Fed）展開調查，引發市場對聯準會獨立性的疑慮，帶動避險資產需求，黃金與白銀價格今天雙雙飆上歷史新高。

法新社報導，金價一度逼近每盎司4600美元，白銀則首度接近85美元。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）昨天表示，美國檢方已就他向國會議員發表的言論展開調查，並揚言起訴他。

鮑爾並稱美國總統川普（Donald Trump）藉由上述行動對聯準會施壓，以影響利率決策。

