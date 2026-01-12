市場憂聯準會獨立性 黃金白銀價格創紀錄新高
美國司法部鎖定聯邦準備理事會（Fed）展開調查，引發市場對聯準會獨立性的疑慮，帶動避險資產需求，黃金與白銀價格今天雙雙飆上歷史新高。
法新社報導，金價一度逼近每盎司4600美元，白銀則首度接近85美元。
聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）昨天表示，美國檢方已就他向國會議員發表的言論展開調查，並揚言起訴他。
鮑爾並稱美國總統川普（Donald Trump）藉由上述行動對聯準會施壓，以影響利率決策。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言